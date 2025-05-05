仰德大道下坡踩剎車「挨罰2.4萬」！法官到場實測　結果大逆轉

▲韓姓男子駕車行經仰德大道，踩剎車遭後方車輛檢舉，因此吞下2.4萬元罰鍰。（圖／翻攝GoogleMaps）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名韓姓男子駕車行經士林區仰德大道，沒想到途中踩剎車，卻遭到後方駕駛檢舉，因此吞下2.4萬元的罰鍰。韓男對此不服，提起行政訴訟，高等行政法院法官到現場勘驗後，判決撤銷處分。

根據判決書內容，韓男2024年7月間駕駛公司車輛，行經仰德大道路段時，因為發現車輛可能超速，且現場還設有「試踩煞車」的告示牌，加上速限40公里、違規照相等標示，韓男決定根據警示來踩剎車減速。怎料韓男的行為被後方駕駛檢舉，因此收到了2.4萬元的罰單，公司車的牌照也因此被吊扣6個月。

韓男對此不服，與公司一起將台北市交通事件裁決所告上法院，並主張遭到惡意檢舉、依照速限行駛，造成後車無法超車，後車因此緊貼尾隨。

韓男主張，在下坡路段行駛時，就算不踩油門加速，單純滑行也會受到坡度影響而自然加速，因此一般車輛到達巷口時，都會有超速的可能性。案發前20公尺處設有大型標示，要求駕駛人試踩剎車，韓男絕非任意驟然剎車，而有故意違反道交條例等情況。

對此，台北高等行政法院法官直接前往現場勘驗，發現在行經韓男第一次踩剎車的路段時，因為坡度較陡，車輛會有加速的情況，司機有稍微踩剎車。而行駛至「試踩剎車」的告示牌以後，坡度則較為平緩。

法官認為，若韓男沒有任何剎車動作，車輛會有加速的情況，導致超速之虞。行駛到「試踩剎車」的告示牌後，則是依照告示牌指示剎車，而非任意為之。

法官認定，一般駕駛人在行駛山路的下坡路段，基於確保行駛安全，略為剎車減速，難認有違背常情之處，從到場勘驗時司機略踩剎車，就能夠佐證。此外，後方車輛也沒有保持安全距離，因此不能以檢舉人的車輛有剎車的情形，就認定韓男友重踩剎車的行為。法官最終撤銷處分，且訴訟費用由台北市交通事件裁決所負擔，裁決所應支付韓男、韓男公司300元，全案仍可上訴。