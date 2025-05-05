　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仰德大道下坡踩剎車「挨罰2.4萬」！法官到場實測　結果大逆轉

▲▼仰德大道,陽明山,下坡,文化大學。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲韓姓男子駕車行經仰德大道，踩剎車遭後方車輛檢舉，因此吞下2.4萬元罰鍰。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名韓姓男子駕車行經士林區仰德大道，沒想到途中踩剎車，卻遭到後方駕駛檢舉，因此吞下2.4萬元的罰鍰。韓男對此不服，提起行政訴訟，高等行政法院法官到現場勘驗後，判決撤銷處分。

根據判決書內容，韓男2024年7月間駕駛公司車輛，行經仰德大道路段時，因為發現車輛可能超速，且現場還設有「試踩煞車」的告示牌，加上速限40公里、違規照相等標示，韓男決定根據警示來踩剎車減速。怎料韓男的行為被後方駕駛檢舉，因此收到了2.4萬元的罰單，公司車的牌照也因此被吊扣6個月。

韓男對此不服，與公司一起將台北市交通事件裁決所告上法院，並主張遭到惡意檢舉、依照速限行駛，造成後車無法超車，後車因此緊貼尾隨。

韓男主張，在下坡路段行駛時，就算不踩油門加速，單純滑行也會受到坡度影響而自然加速，因此一般車輛到達巷口時，都會有超速的可能性。案發前20公尺處設有大型標示，要求駕駛人試踩剎車，韓男絕非任意驟然剎車，而有故意違反道交條例等情況。

對此，台北高等行政法院法官直接前往現場勘驗，發現在行經韓男第一次踩剎車的路段時，因為坡度較陡，車輛會有加速的情況，司機有稍微踩剎車。而行駛至「試踩剎車」的告示牌以後，坡度則較為平緩。

法官認為，若韓男沒有任何剎車動作，車輛會有加速的情況，導致超速之虞。行駛到「試踩剎車」的告示牌後，則是依照告示牌指示剎車，而非任意為之。

法官認定，一般駕駛人在行駛山路的下坡路段，基於確保行駛安全，略為剎車減速，難認有違背常情之處，從到場勘驗時司機略踩剎車，就能夠佐證。此外，後方車輛也沒有保持安全距離，因此不能以檢舉人的車輛有剎車的情形，就認定韓男友重踩剎車的行為。法官最終撤銷處分，且訴訟費用由台北市交通事件裁決所負擔，裁決所應支付韓男、韓男公司300元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲新妻被控婚內出軌！激動喊「別逼死我」對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

仰德大道下坡踩剎車「挨罰2.4萬」！法官到場實測　結果大逆轉

岳母洗碗遭女婿惡意「肚頂」後背　她子宮膀胱下垂怒求償650萬

花蓮水圳出現「棉被包裹」！飄濃烈屍臭　打開竟是拉布拉多屍

打1下抵100？驚傳高中女生球棒打國中男生屁屁　彰化教育處回應了

新莊警衝突真相…不滿同仁拿他食物積怨　酒後揮拳雙雙遭調職

新北醉警約同仁「輸贏」　2人派出所內爆發衝突！遭記過調地

139「死亡彎道」再傳驚險自摔　16歲少年無照過彎失控撞電桿

台南夫妻吵架！妻遭丈夫持椅毆打　反拿刀捅他

詐團新手法！假冒監理機關發釣魚郵件　騙民眾信用卡資料

標線設計惹禍？彰化大埔路這巷口連3撞　民眾直呼「超邪門」

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#白沙屯媽祖 急行南下！ #鹿港 4刑警幫扛轎

【自己的罐罐自己求】萌汪小手狂揮向媽祖拜拜　網笑：比我還虔誠

仰德大道下坡踩剎車「挨罰2.4萬」！法官到場實測　結果大逆轉

岳母洗碗遭女婿惡意「肚頂」後背　她子宮膀胱下垂怒求償650萬

花蓮水圳出現「棉被包裹」！飄濃烈屍臭　打開竟是拉布拉多屍

打1下抵100？驚傳高中女生球棒打國中男生屁屁　彰化教育處回應了

新莊警衝突真相…不滿同仁拿他食物積怨　酒後揮拳雙雙遭調職

新北醉警約同仁「輸贏」　2人派出所內爆發衝突！遭記過調地

139「死亡彎道」再傳驚險自摔　16歲少年無照過彎失控撞電桿

台南夫妻吵架！妻遭丈夫持椅毆打　反拿刀捅他

詐團新手法！假冒監理機關發釣魚郵件　騙民眾信用卡資料

標線設計惹禍？彰化大埔路這巷口連3撞　民眾直呼「超邪門」

曾說「沒在開玩笑」！　川普最新專訪改口：沒打算尋求第3任期

《我獨自升級》共繪22萬張動畫畫格　製作人：讓動畫師喘口氣

仰德大道下坡踩剎車「挨罰2.4萬」！法官到場實測　結果大逆轉

川普戲稱沒人聽過的國家！　「天空之國」恐遭斷93億援助

兆豐銀42萬數位存戶注意！6／23前未提權　ATM日額縮至1萬元

告別繁瑣 一鍵預訂！　香港摘星饗宴即刻出發

給自己的年中獎勵　香港品味優雅午茶時光

5月感恩出遊　全家陪媽媽飛香港、摘星吃米其林

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

社會熱門新聞

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

新北醉警約同仁「輸贏」　2人衝突下場曝

花蓮水圳驚見「棉被包裹」！打開竟是犬屍

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

男友虐死女童無期　入監母：女兒命你還不起

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

張麗善燒疏文惹議！拱天宮主委喊話：政治歸政治

蘋菓西打不滿「倉促下架害鉅額損失」！興訟結果曝

妻遭丈夫持椅毆打　反拿刀捅他

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

越南籍女學生遇死劫　校方聯繫家屬提供協助

2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地

仰德大道下坡踩剎車　駕駛挨罰2.4萬

拖吊車輔助輪噴出　路邊機車衰遭擊落

更多熱門

相關新聞

2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地

2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地

3日下午1時許，高雄市三民區陽明路發生一起交通事故，61歲石姓男子騎乘機車行經該路段時，疑因未禮讓正欲穿越行人穿越道的兩名年僅15歲的李姓及吳姓少女，緊急煞車後失控自摔，車輛滑行並與兩少女發生碰撞，3人送醫治療。

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

林亮君指預算遭藍白刪影響陽明山滅火　王育敏駁斥：不要不懂裝懂

陽明山大火是人禍？感測器自燃非首次

陽明山大火是人禍？感測器自燃非首次

陽明山狂燒！空勤總隊「扛4大困難」救援

陽明山狂燒！空勤總隊「扛4大困難」救援

關鍵字：

仰德大道陽明山剎車煞車

讀者迴響

熱門新聞

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

即／貴州遊船翻覆！3死、14失聯搶救中

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

夏月電價6/1上路　家庭月電費恐破千元

重機大廠KTM退出台灣！622億債瀕臨破產

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

搶錢失敗變自爆！38歲女炸ATM失手慘死

新北醉警約同仁「輸贏」　2人衝突下場曝

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面