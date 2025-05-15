LINE推「即時動態」與「網頁縮小」功能　聊天體驗再升級

▲傳圖、查資料不再卡！LINE兩大新功能助攻效率。（圖／LINE，下同）

記者吳立言／綜合報導

即時通訊軟體LINE日前針對iOS與Android平台推出兩項貼心功能，讓用戶在聊天、傳送檔案與瀏覽資料時更為靈活。這兩項新功能分別為「即時動態（iOS 限定）」與「網頁縮小（Android 限定）」，針對不同系統提供強化的多工處理體驗。



自LINE v15.5.1起，搭配iOS 16.2或以上版本的iPhone、iPadOS 17.0的iPad，以及WatchOS 11.0且配對iPhone iOS 18.0的Apple Watch裝置，皆可體驗「即時動態」功能。使用者在傳送圖片或影片時，系統將即時於裝置鎖定畫面與動態島上顯示傳送進度。即使離開LINE App，仍可掌握傳輸狀況，避免傳送失敗卻未即時察覺的情況發生。

Android 用戶更新至LINE v15.6.0後，開啟聊天室中的內嵌網頁時，只需點選左上角的「V」圖示，即可將網頁視窗縮成浮動小圖示。此圖示可自由移動、不中斷對話，輕鬆來回切換瀏覽與聊天視窗，提升查找資訊時的使用效率。

LINE團隊也提醒，用戶若想體驗上述功能，請將應用程式更新至對應版本。期望透過這些新功能，為使用者打造更順暢、更聰明的通訊與資訊整合體驗。