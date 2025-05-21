LINE免費貼圖來了　9款限時載！李珠珢「陪你180天」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

5月第三波LINE免費貼圖來了，這次上架共9款貼圖，包括「Fubon+ 李珠珢 為您應援GO」、「召喚好運虎～貼圖好運黏整天！」、「三花棉寶動起來，可愛度爆表~」等等。其中，「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 還沒鬧夠特典 貼圖」只要滿足任務，就能永久免費使用。

LINE購物 夯話題×只會說日常用語的鵝｜下載請點

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下載期限：2025年6月14日

下載任務：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號好友

使用期限：90天

Fubon+ 李珠珢為您應援GO｜下載請點

下載期限：2025年6月15日

下載任務：加入「台北富邦銀行」官方帳號好友

使用期限：180天

LINE TV ｜ 寶寶不說｜下載請點

下載期限：2025年6月18日

下載任務：加入「LINE TV」官方帳號好友

使用期限：90天

LINE購物護照★i不完的無奈人生｜下載請點

下載期限：2025年6月18日

下載任務：開通LINE購物護照→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖

使用期限：90天

人魚漢頓 x 變種吉娃娃 還沒鬧夠特典貼圖｜下載請點

下載期限：2025年6月18日

下載任務：需購買「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」，即可免費下載本組

使用期限：永久

森歐黎漾 ✕ 只是一顆麻糬｜下載請點

下載期限：2025年6月19日

下載任務：加入「森歐黎漾SAHOLEA」官方帳號好友

使用期限：90天

召喚好運虎～貼圖好運黏整天！｜下載請點

下載期限：2025年6月19日

下載任務：加入「虎運來」官方帳號好友

使用期限：180天

三花棉寶動起來，可愛度爆表~｜下載請點

下載期限：2025年6月19日

下載任務：加入「三花棉業 SunFlower」官方帳號好友

使用期限：180天

無敵星星出擊！棒球小明星日常｜下載請點

下載期限：2025年6月19日

下載任務：加入「Mapsbooking知識7551」官方帳號好友

使用期限：180天