「不只看球，要下場打球」　廖俊智勉畢業生：AI無法取代勇氣韌性

▲中研院廖俊智院長期勉台師大畢業生，不只做觀眾，更要勇敢下場，做改變世界的主角。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今（24日）舉行113學年度畢業典禮。中研院院長廖俊智以「不只看球，要下場打球」為題演講，期勉畢業生不只做觀眾，更要勇敢下場，而人生像球賽一樣瞬息萬變，就像AI的進步一樣，但AI仍有其侷限性，就是「不會明知不可而為之」，勉勵畢業生發揮人類具有勇氣與韌性的優勢，做改變世界的主角。

台師大今天在校長吳正己主持下舉行畢業典禮。今年畢業生共計4049人，包括學士班2589人、碩士班1355人、博士班105人，一早由校長、各學院院長及行政單位主管帶領畢業生們，進行最後的「校園巡禮」，走入體育館的畢典會場前，接受社團及學弟妹的喝采祝福，揮別校園生活、邁向人生下一個旅程。

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▲廖俊智院長認為，AI無法取代人類的勇氣與韌性。（圖／台師大提供）

今年台師大邀請中研院院長廖俊智擔任致詞貴賓，廖俊智則以「不只看球，要下場打球」為演講主題，並將人生比喻為球賽，勉勵畢業生不能只看別人打球，更重要的是「要下場打球」，並提醒畢業生，人生所有事情都像球賽一樣瞬息萬變，就像AI進步一樣，「我們不能對外界發生的事情失去敏銳，面對這個革命性的世界變化，人類要將眼光放遠、洞察變局。」

不過，廖俊智認為，AI仍有其侷限性，就是不會明知不可而為之，無法取代人類的勇氣與韌性，故人類的優勢，就在於勇於挑戰未知，克服逆境。因此，他勉勵所有畢業生，要帶著人類特有的「反脆弱」（Antifragile）優勢，發揮韌性，並成為改變世界的主角。

此外，吳正己則在致詞時表示，本屆畢業生入學時仍處於疫情中，新生營伯樂大學堂改為線上舉行，大一社交生活受到諸多限制。但學生迅速適應新環境，積極投入後疫情時代的社會復甦，甚至讓師大夜市重新熱鬧起來。

▲台師大校長吳正己勉勵畢業生，未來能持續精進、保持初心。（圖／台師大提供）

吳正己提到，這四年間世界局勢劇烈變化，從戰爭衝突、科技競爭到生成式AI興起，面對這些變化，學生並未退縮，在師大學會跨領域知識，將科技與人文結合；也跨出了師大，善用台大系統資源；更跨出台灣到姊妹校交流，拓展國際視野；在雙語、國家語言的學習環境下，用世界的語言及角度，思考及論述本土的問題。希望所有畢業生未來能持續精進、保持初心，並結合科技與人文，勇敢應對世局巨變。