華府槍擊！2以使館人員是情侶「訂婚前夕」雙亡　川普發聲譴責

▲ 華府槍擊造成2人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓特區21日晚間發生槍擊，造成以色列大使館2名員工死亡，男嫌被捕時高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。據悉2名死者生前是一對情侶，男方原先計畫下周向女友求婚，未料雙雙遇害。總統川普稍早也發文譴責，這起槍擊顯然出於反猶太主義，「太難過了。」

綜合美媒及《以色列時報》，案發地點位於華府「首都猶太博物館」（Capital Jewish Museum）外，多名以色列外交人員當晚出席活動，約晚間9時正要離開時，男嫌向包括死者在內一行4人開槍，造成其中1男1女身亡。

華府警察局局長史密斯（Pamela Smith）說明，儘管盡一切努力搶救，2名受害者仍因傷勢過重身亡，案發前曾有人目睹兇嫌在博物館外徘徊，被捕時高呼「解放，解放巴勒斯坦」，身分已被確認為伊利諾州芝加哥市30歲男子羅德里奎（Elias Rodriquez）。

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）透露，不幸遇害的是一對即將訂婚的情侶，男方上周才買了戒指，計畫下周在耶路撒冷向女友求婚。

川普對此則在自家社群平台Truth Social發文寫道，「這些可怕的華府命案顯然是出於反猶太主義，必須立刻中止！仇恨與激進主義在美國沒有立足之地，向受害者家屬致上哀悼。很難過發生這種悲劇，願上帝保佑你們所有人！」