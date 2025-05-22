　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華府槍擊！2以使館人員是情侶「訂婚前夕」雙亡　川普發聲譴責

▲▼美國華盛頓特區/華府「首都猶太博物館」（Capital Jewish Museum）發生槍擊案，導致2名以色列大使館員工中彈喪命。（圖／路透）

▲ 華府槍擊造成2人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓特區21日晚間發生槍擊，造成以色列大使館2名員工死亡，男嫌被捕時高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。據悉2名死者生前是一對情侶，男方原先計畫下周向女友求婚，未料雙雙遇害。總統川普稍早也發文譴責，這起槍擊顯然出於反猶太主義，「太難過了。」

綜合美媒及《以色列時報》，案發地點位於華府「首都猶太博物館」（Capital Jewish Museum）外，多名以色列外交人員當晚出席活動，約晚間9時正要離開時，男嫌向包括死者在內一行4人開槍，造成其中1男1女身亡。

華府警察局局長史密斯（Pamela Smith）說明，儘管盡一切努力搶救，2名受害者仍因傷勢過重身亡，案發前曾有人目睹兇嫌在博物館外徘徊，被捕時高呼「解放，解放巴勒斯坦」，身分已被確認為伊利諾州芝加哥市30歲男子羅德里奎（Elias Rodriquez）。

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）透露，不幸遇害的是一對即將訂婚的情侶，男方上周才買了戒指，計畫下周在耶路撒冷向女友求婚。

川普對此則在自家社群平台Truth Social發文寫道，「這些可怕的華府命案顯然是出於反猶太主義，必須立刻中止！仇恨與激進主義在美國沒有立足之地，向受害者家屬致上哀悼。很難過發生這種悲劇，願上帝保佑你們所有人！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三峽13歲女學生「創傷性腦損傷」　院方：仍在加護病房
館長講到哭了！　「2原因釀心悸」病況曝
確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛北海道見證
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝
昆凌90歲爺爺世壯運狂奪金！　醫曬3圖揭驚人對比
他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1地：近又好吃
19歲女大生載妹回家遇死劫！　父母悲痛認屍
大刪補助款！　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

跑馬拉松「潛入北韓」　YouTuber揭神秘面紗：跟想像不一樣

華府槍擊！2以使館人員是情侶「訂婚前夕」雙亡　川普發聲譴責

慶祝生日預約按摩！女突然被問「想要驚喜嗎」　下秒遭性侵

川普當眾洗臉南非總統！播影片控「屠殺白人農民」　關稅談判變調

射殺2以色列使館人員　華府槍手落網高喊「解放巴勒斯坦」

策畫殺死女友前男友　47歲男花4萬元買凶「碎屍送去餵豬」被捕

快訊／南韓軍方：北韓「向日本海」發射多枚巡弋飛彈！

快訊／2以色列使館人員喪命！美猶太博物館槍擊　嫌犯仍在逃

日本傳桶屍案！人妻遭殘殺「屍體塞鐵桶」　狠夫逍遙14年落網

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

跑馬拉松「潛入北韓」　YouTuber揭神秘面紗：跟想像不一樣

華府槍擊！2以使館人員是情侶「訂婚前夕」雙亡　川普發聲譴責

慶祝生日預約按摩！女突然被問「想要驚喜嗎」　下秒遭性侵

川普當眾洗臉南非總統！播影片控「屠殺白人農民」　關稅談判變調

射殺2以色列使館人員　華府槍手落網高喊「解放巴勒斯坦」

策畫殺死女友前男友　47歲男花4萬元買凶「碎屍送去餵豬」被捕

快訊／南韓軍方：北韓「向日本海」發射多枚巡弋飛彈！

快訊／2以色列使館人員喪命！美猶太博物館槍擊　嫌犯仍在逃

日本傳桶屍案！人妻遭殘殺「屍體塞鐵桶」　狠夫逍遙14年落網

歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

三峽OHCA女學生「創傷性腦損傷」　院方：加護病房救治中

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

國際熱門新聞

女賭神降臨！　她用21元贏得458萬

爽賺2200萬！捷克2名登山客「撿到寶」發了

川普稅改釀美債殖利率飆！美股重挫816點　台積電ADR跌近2美元

即／金正恩暴怒！目睹驅逐艦「船底破洞」

JR列車驚見「遺體趴車頂」　載屍1天才被乘客發現

即／北韓「向日本海」發射多枚巡弋飛彈！

美將推「川普金卡」：外國人只要付1.5億　即可獲在美永居資格

證券女菁英下海陪酒「榮登銀座頭牌」！

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

卡達送川普大禮！美國防部證實已接收波音747

棺材突然動了　男屍復活影片瘋傳

川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

以色列總理：哈瑪斯領袖可能已被擊斃

更多熱門

相關新聞

當眾洗臉南非總統！川普控：屠殺白人農民

當眾洗臉南非總統！川普控：屠殺白人農民

美國總統川普最近在白宮與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會晤，原本旨在改善兩國緊張關係，卻因川普公開在記者會上播放爭議影片，指控南非出現針對白人農民的「種族迫害」，使會議氣氛急轉直下。

即／美槍擊　以色列使館2人員喪命

即／美槍擊　以色列使館2人員喪命

不甩黃仁勳　川普政府將繼續對中晶片管制

不甩黃仁勳　川普政府將繼續對中晶片管制

藍營稱因應關稅衝突應普發現金　她揭時序打臉：完全兜不起來

藍營稱因應關稅衝突應普發現金　她揭時序打臉：完全兜不起來

美議員致信3大飯店：勿稱中國台灣

美議員致信3大飯店：勿稱中國台灣

關鍵字：

華府槍擊反猶川普美國

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

林采緹認了「不愛男友戴套」

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面