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2起737 Max空難346死！　波音與美司法部達協議「免刑事起訴」

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透）

▲ 2019年3月發生衣索比亞航空空難，機上157人全數罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波音公司（Boeing）2起737 Max空難造成346人死亡，美國司法部23日宣布與該公司達成初步協議，使波音免於刑事起訴，對罹難者家屬是一大打擊。該協議要求波音除11億美元罰款及賠償金，再支付4.45億美元以加強合規、安全與品質。

《路透》報導，這份協議使波音免於烙印「重罪犯」標籤，許多受害者家屬對此表達強烈不滿，主張應將波音送上法庭。家屬代表律師卡賽爾（Paul Cassell）批評，「這種不起訴協議是前所未有的，且美國歷史上最致命的企業犯罪來說明顯不當」，希望法院駁回該協議。

根據協議，波音將額外支付4.45億美元受害者基金，並繳交2.436億美元罰款，總支出超過11億美元。司法部預計下周末以前向波音提交書面協議，波音也將不再受獨立監察員監督。

司法部23日強調，波音須繼續加強反詐欺合規與道德機制，並聘請獨立顧問監督，「我們相信這項協議是最公正的結果，具有實際效益」，波音對此則尚未發表評論。

《路透》此前曾於16日披露，波音已和政府達成初步不起訴協議，避免原定6月23日開庭的刑事詐欺審判，指控波音針對其最暢銷機型737 Max上一種關鍵飛行控制系統誤導監管機構。

2018年及2019年在印尼及衣索比亞的2起空難過後，波音去年7月已同意對一項詐欺陰謀指控認罪，願意支付4.872億美元罰款並接受3年獨立監督。但因法官去年12月否決前一版認罪協議，使波音改變態度。

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