民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」

▲三峽3死車禍，民眾到現場獻花致意。（圖／記者邱顯燁攝）

記者劉人豪／新北報導



三峽在19日發生一起重大死亡車禍，一輛由78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因突然失控暴衝，撞擊正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷。今（20）日招魂儀式結束後，現場有多位民眾獻花致意，並且寫卡片悼念，一名來獻花的母親當場爆哭，說「沒有一個媽媽看到這種事情能夠接受」。

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女學生經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接孩子也挨撞，經急救2個半小時宣告不治，全案累計3死12傷。

▲卡片上寫著「天使們：願在天堂永遠快樂」。（圖／記者邱顯燁攝）

今死者家屬重回事故現場進行招魂，隨後有眾多民眾前往悼念逝者，現場除了堆滿花束、娃娃、零食外，也有民眾帶來寫滿著「天使們：願在天堂永遠快樂」的卡片致意，空氣中依舊瀰漫著無聲的悲痛，大家都神情哀戚，有些人低聲啜泣，有些人合掌祈禱，為逝者送上最後的祝福。

▲一名來獻花的媽媽當場爆哭。（圖／記者邱顯燁攝）



前來致意的民眾接受採訪時紛紛表示「一路好走，好可憐」、「當過老師，看到小朋友這樣很難過，特別帶娃娃過來，希望來世可以快快樂樂長大」、「很傷心，聽到這個消息嚇一跳，求上帝讓那些小孩子能夠安息，然後受傷的快點得到安置，很多家庭都很傷心，希望心靈能夠醫治。」

▲學校體育教練們聯合致意。（圖／記者邱顯燁攝）

一名來獻花爆哭的媽媽指出，「覺得很難過，沒有一個媽媽看到這種事情能夠接受，不用去揣測駕駛當下的狀況，媽媽們都是很努力想把小孩養大」

▲現場擺滿花束、卡片、零食等物品。（圖／記者邱顯燁攝）

▲民眾不捨說「一路好走，好可憐」。（圖／記者邱顯燁攝）