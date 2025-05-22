高雄男遭凌虐棄屍！警帶鐵鏟驗屍比對傷勢　家屬哀戚現身　

▲林姓男子遭殺害棄屍，家屬現身殯儀館參加複驗，神情哀戚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名曾涉毒的林姓男子日前離奇失蹤，結果竟是因檢舉販毒而遭報復，被一名綽號「果凍」的黃姓大姐頭設局誘出，被囚禁在汽車旅館遭10多人連續毆打，林男傷重死亡後棄屍屏東縣獅子鄉山區，警方循線逮捕包括黃女在內共8人到案，檢方今（22）日下午進行相驗和解剖，林男的家屬到場神情哀戚，不發一語，警方則將疑為奪命凶器的鐵鏟帶到場，與死者傷勢進行比對。

▲檢察官命警方帶來證物鐵鏟（右方紙袋）進行傷勢比對。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧全案，林男5月7日清晨搭乘一部轎車外出後音訊全無，焦急的妻子於5月14日報案協尋，警方調閱監視器後發現，林男最後的身影竟是被載往楠梓、橋頭等地的汽車旅館。監控畫面顯示，期間有多部車輛頻繁進出與會客，證實林男最終慘遭43歲黃姓女藥頭「果凍」及其他同夥殘酷凌虐長達三天後死亡，屍體被棄置在屏東獅子鄉的偏遠山區。

據了解，綽號「果凍」的黃姓女子在三民區是小有名氣的中小型藥頭，前科累累，不僅曾因傷害罪被通緝，也涉及毒品及槍砲管制條例案件，黃女與林男之間存在複雜的毒品關係，因為林男也是藥頭，疑因要惡整同業，所以成為警方的線民，而這次惹來殺機在江湖有兩種傳聞，一是黃女疑似因向林男「調貨」遭到拒絕，加上長期的積怨與毒品利益糾葛，演變成這起殘酷的凌虐案件；另外一種說法則是林向警方檢舉「果凍」販毒，才因此惹來麻煩。

▲檢察官到殯儀館進行相驗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方目前已將「果凍」黃女等涉案8名嫌犯緝捕到案，檢察官則在今日下午進行相驗和解剖，林男的家屬到場面對大批媒體不發一語，但神情難掩哀戚。

由於傳出黃女等人是在林男奄奄一息時就將他載往屏東山區，後來發現他仍有氣息，因此用鐵鏟給予林男致命一擊後，才將他挖坑埋掉，警方在棄屍現場查扣這把鐵鏟，檢察官也命警方將此一重要證物帶到殯儀館，預計將比對林男的傷勢是否吻合？或者有其他致命傷勢？