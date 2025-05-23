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一開家門驚見火海！小飛機墜毀加州社區6死　音樂製作人也殞命

記者吳美依／綜合報導

美國一架小飛機22日墜毀加州聖地牙哥（San Diego）一處社區，導致至少6人喪命，其中包括一名音樂經紀人。空難發生後，機身全毀、在現場燃起熊熊烈焰的畫面，也被附近居民的門鈴攝影機拍下。

《法新社》等外媒報導，22日凌晨4時左右，一架賽斯納550（Cessna 550）在起霧的天氣裡，先是撞上電塔，隨後墜毀於社區，飛機燃油及殘骸碎片四散，至少10棟房屋受損，停放街道2側的多輛汽車也起火燃燒。

居民們被轟鳴般的撞擊聲與爆炸聲吵醒，從窗戶望出去，赫見一堵火牆。根據門鈴攝影機畫面，其中一名鄰居走出大門，看見家門口的災難慘況，趕緊拿出滅火器與水管，試圖協助控制火勢。

▲▼美國一架小飛機22日墜毀加州聖地牙哥（San Diego）一處社區，導致至少6人喪命。（圖／達志影像／美聯社））

▲▼美國一架小飛機22日墜毀加州聖地牙哥（San Diego）一處社區，導致至少6人喪命。（圖／達志影像／美聯社））

▲小飛機墜毀，波及至少10棟房屋及多輛汽車。（圖／達志影像／美聯社）

聖地牙哥警察局長沃爾（Scott Wahl）說，「我無法用言語描述現場看起來是什麼樣子，但飛機燃油沿著街道到處流，所有東西都立刻著火了，看見這一切非常可怕。」

NBC最新消息指出，美國聯邦航空總署（FAA）、國家運輸安全委員會（NTSB）正在共同調查此案。儘管當局上未公布官方死傷數據，但FAA證實，事故發生時，小飛機上一共載有6人，而NTSB推測沒有任何倖存者，機上人員全部罹難。

音樂經紀公司「聲音才藝集團」（Sound Talent Group, STG）已經證實，該公司共同創辦人夏皮洛（Dave Shapiro）與另外2名員工在這場空難中喪生。STG代理許多藝人與樂團，包括流行樂團Hanson、創作歌手Vanessa Carlton、加拿大搖滾樂團 Sum 41。此外，夏皮洛還擁有另一間唱片公司Velocity Records。

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