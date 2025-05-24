哈佛外籍生禁令「掃到比利時公主」！恐遭川普斷學業　王室回應了

▲ 伊莉莎白公主2023年出席丹麥王儲克里斯蒂安18歲生日派對畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時王儲伊莉莎白公主捲入美國川普政府對哈佛大學外籍學生禁令，年僅23歲的她目前攻讀公共政策碩士學位，如今可能無法順利完成學業。哈佛提告政府違憲，嚴重影響校內1/4國際學生，法官23日已裁定暫停執行。比利時王室則回應，目前仍在觀察事態發展。

綜合《NBC》等美媒，伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）頭銜為布拉邦女公爵（Duchess of Brabant），是比利時國王菲利普（King Philippe）與王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）長女，也是王位第一順位繼承人，先前已在英國牛津大學取得歷史與政治學學士學位，去年進入哈佛大學攻讀碩士。未料川普政府22日宣布禁止哈佛招收外籍生，導致她的學業規劃面臨變數。

比利時王室發言人范多恩（Lore Vandoorne）向《路透》表示，「伊莉莎白公主剛完成第一學年」，川普政策影響仍有待觀察，「我們正在了解情況」。王室通訊主管貝爾特（Xavier Baert）則補充，「我們會靜觀其變，未來幾天至幾周內仍可能有進展。」

報導指出，川普外籍生禁令起因是哈佛拒絕接受政府打擊反猶太主義工作小組提出的諸多要求，包括限制學校招生與錄取資格。哈佛校長賈伯（Alan M. Garber）23日在致全校師生的信中譴責，此舉「違法且毫無根據」，不僅危及哈佛數千名國際學生，也對全美高等教育體系帶來衝擊。