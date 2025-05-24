核三廠重啟公投「是霸凌」　周春米列3質疑：借民主之名犧牲屏東人

▲核三廠重啟公投，周春米直呼「這不是公投，是霸凌」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

中選會23日宣布核三重啟公投確定成案，將在今年8月23日舉辦投、開票。對此，屏東縣長周春米23日在臉書表示，她明確表態反對這項公投，屏東的人的命運，憑什麼要被全國來決定，「這不是公投，是霸凌」、「屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來」。

周春米23日在臉書表示，中選會23 日宣告核三重啟公投案成案，她身為屏東縣長，必須再次鄭重向全國人民表達對核三重啟公投的堅定立場，「首先，核三廠於今年5/17除役，藍白兩黨5/20卻在立法院粗暴三讀通過核三重啟公投案，我要嚴厲譴責藍白立委不負責任、怠忽職責」。

周春米指出，原本應該以專業審議的核電延役，如今被用草率修法與付諸公投手段，在缺乏社會對話，看不到專業，更沒有科學數據情況下，浪費社會成本進行撕裂式的公投，缺乏程序正當性。

周春米說，屏東當年無法參與決策過程就被指定設置核三廠，長年承擔核能發電的風險，好不容易等到除役年限到了，卻又被藍白操弄公投要讓核三廠延役，「想想，屏東全縣人口78.6萬，僅占全台灣2336萬人的3.37%，這難道不是假借民主之名，犧牲屏東人，判屏東人死刑嗎？」

她也提出3大質疑，分別是「程序正義在哪裡」、「決策風險誰來承擔」、「地方自主何在」，這項公投倉促通過、爭議極大，程序正義何在，如果核三真的重啟，萬一發生事故，誰要承受後果，屏東人的命運憑什麼要被全國來決定，「這不是公投，是霸凌」、「這樣的公投，完全否定地方的自主發展方向」。

她最後說，屏東人只是要一個公平很難嗎，「我要明確表態：我反對這項公投，絕不服氣，強烈抗議，屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來」。