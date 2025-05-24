　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核三廠重啟公投「是霸凌」　周春米列3質疑：借民主之名犧牲屏東人

▲▼核三廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

▲核三廠重啟公投，周春米直呼「這不是公投，是霸凌」。（圖／資料照片）　

記者趙蔡州／綜合報導

中選會23日宣布核三重啟公投確定成案，將在今年8月23日舉辦投、開票。對此，屏東縣長周春米23日在臉書表示，她明確表態反對這項公投，屏東的人的命運，憑什麼要被全國來決定，「這不是公投，是霸凌」、「屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來」。

周春米23日在臉書表示，中選會23 日宣告核三重啟公投案成案，她身為屏東縣長，必須再次鄭重向全國人民表達對核三重啟公投的堅定立場，「首先，核三廠於今年5/17除役，藍白兩黨5/20卻在立法院粗暴三讀通過核三重啟公投案，我要嚴厲譴責藍白立委不負責任、怠忽職責」。

周春米指出，原本應該以專業審議的核電延役，如今被用草率修法與付諸公投手段，在缺乏社會對話，看不到專業，更沒有科學數據情況下，浪費社會成本進行撕裂式的公投，缺乏程序正當性。

周春米說，屏東當年無法參與決策過程就被指定設置核三廠，長年承擔核能發電的風險，好不容易等到除役年限到了，卻又被藍白操弄公投要讓核三廠延役，「想想，屏東全縣人口78.6萬，僅占全台灣2336萬人的3.37%，這難道不是假借民主之名，犧牲屏東人，判屏東人死刑嗎？」

她也提出3大質疑，分別是「程序正義在哪裡」、「決策風險誰來承擔」、「地方自主何在」，這項公投倉促通過、爭議極大，程序正義何在，如果核三真的重啟，萬一發生事故，誰要承受後果，屏東人的命運憑什麼要被全國來決定，「這不是公投，是霸凌」、「這樣的公投，完全否定地方的自主發展方向」。

她最後說，屏東人只是要一個公平很難嗎，「我要明確表態：我反對這項公投，絕不服氣，強烈抗議，屏東不是二等縣市，屏東人有權決定自己的未來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電硬起來！致函美方談免稅：結果將影響亞利桑那設廠計畫
龍舟正妹鼓手「細肩小可愛」震波狂敲　本尊IG被神出
4部發電機組同時掛點　台電認了「很罕見」：會徹底檢討
川普禁哈佛招外籍生「52台生受影響」　教育部回應
78歲董座猛撞！妻稱「丈夫有國際駕照」：台灣的太難考沒去考

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核三廠重啟公投「是霸凌」　周春米列3質疑：借民主之名犧牲屏東人

轟中選會凌駕8成民意沒收公投　王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎？

中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

網友曬照Lady Gaga髮型像蔡英文　釣出小英親回：不可能會是我

控罷團發黑函抹黑「性侵、逼墮胎」　廖偉翔報警提告：絕不姑息

快訊／民眾黨要求政院補足地方補助　藍白聯手表決通過送委員會審查

興達電廠2機組「燃煤發電」109、156小時　高市府要求如期除役

拼觀光要有好的交通路網　卓榮泰：將推出新勞工政策

中火火力全開！藍委質疑台電隱匿用煤數據　火力發電達104%

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

北市重慶南路一段嚴重車禍

核三廠重啟公投「是霸凌」　周春米列3質疑：借民主之名犧牲屏東人

轟中選會凌駕8成民意沒收公投　王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎？

中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

網友曬照Lady Gaga髮型像蔡英文　釣出小英親回：不可能會是我

控罷團發黑函抹黑「性侵、逼墮胎」　廖偉翔報警提告：絕不姑息

快訊／民眾黨要求政院補足地方補助　藍白聯手表決通過送委員會審查

興達電廠2機組「燃煤發電」109、156小時　高市府要求如期除役

拼觀光要有好的交通路網　卓榮泰：將推出新勞工政策

中火火力全開！藍委質疑台電隱匿用煤數據　火力發電達104%

飛雅特推「輕型商用電動三輪車」！載重540公斤鎖定配送最後一哩

核三廠重啟公投「是霸凌」　周春米列3質疑：借民主之名犧牲屏東人

78歲董座無照暴衝釀8傷！律師批「帶武器衝進人群」：絕非單純事故

我家社區老是遇見蛇！陸住戶發現真相　驚見百多條蛇嚇壞

南非金礦豎井發生事故　289名礦工被困地下3000米深處

快訊／德國火車站發生大規模持刀傷人事件　至少12人遭刺傷

快訊／美國法官「頒禁制令」　擋下川普禁哈佛招外籍生

南太平洋發生規模6.1地震！　震央靠近馬夸里島

台北國際電腦展圓滿閉幕　AI加速落地、台灣展現關鍵地位

港版山姆史密斯是他！　認「在香港被貼標籤」演唱會還慘遭取消

【猴寶寶】為點心吵翻天！吃完氣噗噗推同伴XD

政治熱門新聞

即／中選會：反廢死公投不辦　核三8/23公投

中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

快訊／罷免二階送件掀牌「31：0」　罷免林沛祥壓線交3.8萬連署書

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

周春米：核三廠重啟公投是霸凌

轟中選會凌駕8成民意沒收公投　王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎？

罷團成員「假冒王鴻薇」　警抓出宜蘭青鳥

翁曉玲再發驚句！　預言「台灣如果大停電很有利於藍委」

快訊／民眾黨要求政院補足地方補助　藍白聯手表決通過送委員會審查

興達電廠連日「燃煤發電」109、156小時

網友曬照Lady Gaga髮型像蔡英文　釣出小英親回：不可能會是我

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

台東遭刪近23億補助款　饒慶鈴：不排除與其他縣市採取法律行動

更多熱門

相關新聞

轟中選會凌駕8成民意沒收公投　王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎？

轟中選會凌駕8成民意沒收公投　王鴻薇：李進勇打臉賴清德嗎？

國民黨立院黨團提出的「反廢死」公投，日前也在立法院通過，不過今（23）日中選會召開會議決定，認為反廢死案不屬於《公投法》所規範的「重大政策創制或複決」，因此無法進入公投程序。對此，國民黨團書記長王鴻薇直言，中選會主委李進勇打臉賴清德總統嗎？賴總統說重大公共政策應用更大的民主決定，而公投就是更大的民主，中選會無權沒收。

中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

中選會否決「反廢死」公投　國民黨團：民進黨實質獨裁的前菜

藍白丟包反戒嚴、移轉投票2項公投　吳思瑤：自知毫無正當性

藍白丟包反戒嚴、移轉投票2項公投　吳思瑤：自知毫無正當性

再駁中火「火力全開」　曾文生：故意遮掩燃煤發電下降事實

再駁中火「火力全開」　曾文生：故意遮掩燃煤發電下降事實

反廢死、核電延役公投8/23投票　藍轟綠杯葛另兩案來不及送件

反廢死、核電延役公投8/23投票　藍轟綠杯葛另兩案來不及送件

關鍵字：

核三廠公投周春米

讀者迴響

熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

日本入境新制！2028年起須付費申請JESTA

龍舟鼓手妹「細肩小可愛」震波狂敲　IG被神出

欠錢不踹債主下樓再敲昏　5刀捅死愛家男

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷　無照就被抓2次

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

78歲董座曝車輛暴衝：踩剎車也沒用

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面