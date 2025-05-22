公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

▲正峰工業公司前董事長李育成涉嫌炒股、內線交易等遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

工具機大廠正峰工業(1538)前董事長李育成，涉嫌在2022年間，公司辦理私募增資以解決惡化的財務時，用私人公司帳戶連續3個月摜壓股價，導致正峰股價跌幅近同類股5倍之多，最後只能以偏低價格完成募資，損失1172萬元，李育成還趁機用個人帳戶買賣股票，台北地檢署22日依違反《證券交易法》起訴李育成。

起訴指出，正峰公司2011年間投資薄膜太陽能電池設備(CIGS)，但後續發產不如預期，李育成在2021年7月接任正峰董事長後，股東會同時通過辦理私募增資，到了2022年3月，正峰公告前一年度財報，顯示公司累積虧損已達實收資本額二分之一，財務持續惡化恐有下市之虞。

李育成眼見私募期間期將屆滿，又難找到人募資，決定自掏腰包，向銀行貸款應募，但因資金不足，因此利用自己與母親的帳戶，連續在市場上以低價掛賣手法摜壓股價，或是高價買入以吸引投資人跟進方式，導致正峰股價從2022年2月14到5月12日之間，股價從10.25元跌到6.69元，跌幅34.73%，大於同類股及大盤的跌幅7.79%及13.22%。

等到正峰繼續走跌到5.68元後，李育成召開董事會決議以每股6元的低價，與李育成個人掌控的慶成公司達成私募，雖應募金額達4487萬688元，但實際上正峰因股價被故意壓低，損失了1172萬5000元可募得資金。

除了壓低正峰股價涉嫌炒股、背信外，李育成因為這些個人操作，知道最後私募增資會順利完成的內線消息，在限制交易時間內，多次買賣正峰股票，不過最後虧損40萬元。案經檢察官唐仲慶調查後，依《證券交易法》操縱股價、背信、內線交易等罪嫌起訴李育成。