　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

▲▼ 正峰工業前董事長李育成涉嫌炒股遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲正峰工業公司前董事長李育成涉嫌炒股、內線交易等遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

工具機大廠正峰工業(1538)前董事長李育成，涉嫌在2022年間，公司辦理私募增資以解決惡化的財務時，用私人公司帳戶連續3個月摜壓股價，導致正峰股價跌幅近同類股5倍之多，最後只能以偏低價格完成募資，損失1172萬元，李育成還趁機用個人帳戶買賣股票，台北地檢署22日依違反《證券交易法》起訴李育成。

起訴指出，正峰公司2011年間投資薄膜太陽能電池設備(CIGS)，但後續發產不如預期，李育成在2021年7月接任正峰董事長後，股東會同時通過辦理私募增資，到了2022年3月，正峰公告前一年度財報，顯示公司累積虧損已達實收資本額二分之一，財務持續惡化恐有下市之虞。

李育成眼見私募期間期將屆滿，又難找到人募資，決定自掏腰包，向銀行貸款應募，但因資金不足，因此利用自己與母親的帳戶，連續在市場上以低價掛賣手法摜壓股價，或是高價買入以吸引投資人跟進方式，導致正峰股價從2022年2月14到5月12日之間，股價從10.25元跌到6.69元，跌幅34.73%，大於同類股及大盤的跌幅7.79%及13.22%。

等到正峰繼續走跌到5.68元後，李育成召開董事會決議以每股6元的低價，與李育成個人掌控的慶成公司達成私募，雖應募金額達4487萬688元，但實際上正峰因股價被故意壓低，損失了1172萬5000元可募得資金。

除了壓低正峰股價涉嫌炒股、背信外，李育成因為這些個人操作，知道最後私募增資會順利完成的內線消息，在限制交易時間內，多次買賣正峰股票，不過最後虧損40萬元。案經檢察官唐仲慶調查後，依《證券交易法》操縱股價、背信、內線交易等罪嫌起訴李育成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長講到哭了！　「2原因釀心悸」病況曝
確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛北海道見證
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝
昆凌90歲爺爺世壯運狂奪金！　醫曬3圖揭驚人對比
他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1地：近又好吃
19歲女大生載妹回家遇死劫！　父母悲痛認屍
大刪補助款！　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

詐領助理費78萬！基隆綠營議員張顥瀚判刑2年　本人回應了

19歲女大生載妹回家遇死劫！父母悲痛認屍相驗　2肇事人靈前拈香

獨／虐殺警察「線人」！擄上山還沒斷氣...鐵鏟奪命再挖坑埋屍

快訊／高雄工人從1.5m高大貨車摔落　頭部撕裂傷送醫急救

公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

南方澳海灘驚見男屍！釣客急報案　「上身赤裸穿黑褲」身分待查

恐怖畫面曝光！花蓮微電車騎士遭撞倒地　廂型車沒停將他輾斃

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

鐵齒男20天3度酒駕被逮！拒測只罰1萬4　原來他騎「這種車」

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

詐領助理費78萬！基隆綠營議員張顥瀚判刑2年　本人回應了

19歲女大生載妹回家遇死劫！父母悲痛認屍相驗　2肇事人靈前拈香

獨／虐殺警察「線人」！擄上山還沒斷氣...鐵鏟奪命再挖坑埋屍

快訊／高雄工人從1.5m高大貨車摔落　頭部撕裂傷送醫急救

公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

南方澳海灘驚見男屍！釣客急報案　「上身赤裸穿黑褲」身分待查

恐怖畫面曝光！花蓮微電車騎士遭撞倒地　廂型車沒停將他輾斃

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

鐵齒男20天3度酒駕被逮！拒測只罰1萬4　原來他騎「這種車」

歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

三峽OHCA女學生「創傷性腦損傷」　院方：加護病房救治中

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

即／三峽車禍男童拔管脫險！另一童將動骨折手術

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

英業達3幹部帶槍跳槽判刑　仁寶挨罰20萬

獨／養出2個殺人犯　81歲嬤一句話讓人掉淚

更多熱門

相關新聞

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

快訊／7000萬買畫涉炒股！泰山前董座800萬交保

快訊／7000萬買畫涉炒股！泰山前董座800萬交保

泰山前董座遭拘提　台開邱于芸移送北檢

泰山前董座遭拘提　台開邱于芸移送北檢

即／泰山經營權爆案外案　前董事長遭約談

即／泰山經營權爆案外案　前董事長遭約談

嘉鋼明打入全額交割股價慘吞跌停　富榮鋼恢復正常交易漲近5％

嘉鋼明打入全額交割股價慘吞跌停　富榮鋼恢復正常交易漲近5％

關鍵字：

正峰李育成私募股價證交法操縱股價炒股內線交易

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

林采緹認了「不愛男友戴套」

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面