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國三女走出校外墜樓亡！3個半小時後才發現　校方判國賠264萬

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲宜蘭某國中疏未注意國三女學生，高院判決校方須賠償264萬餘元。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭某國中一名9年級的高關懷女學生，2020年11月間走出校園後在附近市場頂樓墜落輕生。家屬認為校方疏未關懷，具有過失，因此求償國賠600餘萬元，一審駁回。案經上訴，高等法院21日的二審卻出現逆轉判決，高院認為校方確實有50％過失責任，改判准國賠264萬餘元，可上訴。

本案家屬起訴主張，女兒2018年8月間入學就讀某國中，2020年11月間已經是9年級的學生，並且女兒因自傷行為而被該校列管為高關懷學生。而本案發生於2020年11月間，上午10點前，女學生就走出校園，到附近的市場，登上頂樓後墜樓。校方一直到中午才發現女學生不見，遍尋不著；直到下午2點44分，民眾發現女學生倒臥市場地面，報警將她送醫急救，但女學生因創傷性休克不治。

家屬認為，校方明知女學生為高關懷學生，校長、老師們卻未落實輔導機制，未就學生輔導關懷機制負起監督統籌責任。且老師們知悉女學生曾經自傷行為，但卻未進行校安通報，並啟動相關處理機制。此外，家長也認為校方大門、圍牆形同虛設，監視器無人觀看，有公共設施設置管理缺失，造成女學生得以離校，全校竟無人知悉；也因此女學生墜樓後3個半小時才被發現，錯失急救良機。因此家長認為校方有多項疏失，請求國家賠償600餘萬元。一審法院審理後，認為校方並無疏失，駁回家長請求，家長上訴第二審。

高等法院二審審理後，卻出現逆轉判決。高院指出，依照《學生輔導法》、《校園安全及災害事件通報作業要點》，以及教育部頒布之《國民中小學校安全管理手冊》相關規定，校方確實有「控管」學生人數之義務。但女學生到校後，包含專任輔導老師、班級導師均疏未注意女學生的狀況，以至於她離校後仍未積極通報處理，高院認為校方未盡前揭規定保護女學生之義務，應該負擔國家賠償責任。

不過高院也認為，家長對於女學生也有保護及教養之義務，而根據女學生在事發前5日就診之病歷記載，可認為女學生當時有極高自殺風險。但家長卻讓女學生上學，並未告知校方關於女學生有自殺風險的情事，可見家長也具有疏失。高院評估後，認為校方、家長各應負擔50％過失責任，經過計算後，改判決校方須賠償264萬餘元。

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