街頭藝人×文創手作×音樂饗宴　虎尾眷村市集連假嗨翻天

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府迎接清明與兒童節連續假期，攜手YCDC雲林創意設計中心虎尾館與虎尾建國眷村營運管理中心，於昨、今(4/4、4/5)兩天在虎尾建國眷村舉辦「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家，以及街頭藝人表演、闖關遊戲、消費集點及滿額抽獎等活動。

縣長張麗善表示，今年的兒童節及清明節連假，感謝文化觀光處陳璧君處長帶領的團隊，與YCDC蔡旺晉老師的團隊及虎尾建國眷村營運管理中心合作，於4月4、5日在建國眷村舉辦市集活動，邀集許多青年創業者展示農特產品，讓民眾在品嘗之餘也能支持在地青年，讓青年創業更加有信心。

在斗六市雲林表演廳前廣場的「潮市集」，延續去年的好評，再度帶來豐富的手作商品及特色美食，展現出縣府對青年創業與在地文化的重視，搭配街頭藝人的精彩演出，提供鄉親們在假期中不必出遠門，就能在雲林享受豐富的活動與小確幸。

雲林縣議會議長黃凱表示，感謝張麗善縣長及文化觀光處團隊在建國眷村舉辦活動，建國眷村現在已經不一樣了，到處充滿文創氣息，此次由陳通和理事長策劃油畫展，更進一步將藝術注入眷村空間，未來期盼更多國內外朋友來建國眷村走走看看，體驗眷村的新風貌。

文化觀光處長陳璧君指出，YCDC雲林創意設計中心這幾年接連獲得日本Good Design Award「區域倡議及活動」與美國IAA Muse Creative Awards「品牌內容-文化機構類」銀獎的國際肯定，展現雲林文創的實力。今年兒童節與清明連假期間，適逢YCDC虎尾館成立滿一週年，特別與虎尾建國眷村營運管理中心攜手合作，舉辦「YCDC文創市集X植市集」活動。

邀請將近100攤的在地美食、文創手作、特色餐車、專業植栽賣家共同參與，傍晚更有知名音樂團體「民生電器」帶來2小時音樂饗宴，活動時間從下午2點持續至晚上8點，除了精彩的動態活動外，虎尾館與斗六館亦同步推出【Gift Yunlin禮遇雲林】特展，策展主題涵蓋「禮遇時光」、「禮遇佳饌」、「禮遇永恆」三大面向，展現雲林文化創新、農漁畜特色與永續發展理念，歡迎民眾到場選購。

此外，虎尾建國眷村丁棟亦有「陳通和、管仁娟、鍾宜汝藝術創作聯展」，陳通和老師是現任雲林縣油畫協會理事長，更曾榮獲「雲林縣文化藝術獎」西畫類第二名，三位老師本著對創作及生命的熱愛，利用油畫、水墨、書法等表現形式，賦予作品希望和生命力，展覽期間從4月3日至5月11日，精彩展出內容。

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）