　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

街頭藝人×文創手作×音樂饗宴　虎尾眷村市集連假嗨翻天

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府迎接清明與兒童節連續假期，攜手YCDC雲林創意設計中心虎尾館與虎尾建國眷村營運管理中心，於昨、今(4/4、4/5)兩天在虎尾建國眷村舉辦「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家，以及街頭藝人表演、闖關遊戲、消費集點及滿額抽獎等活動。

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，今年的兒童節及清明節連假，感謝文化觀光處陳璧君處長帶領的團隊，與YCDC蔡旺晉老師的團隊及虎尾建國眷村營運管理中心合作，於4月4、5日在建國眷村舉辦市集活動，邀集許多青年創業者展示農特產品，讓民眾在品嘗之餘也能支持在地青年，讓青年創業更加有信心。

在斗六市雲林表演廳前廣場的「潮市集」，延續去年的好評，再度帶來豐富的手作商品及特色美食，展現出縣府對青年創業與在地文化的重視，搭配街頭藝人的精彩演出，提供鄉親們在假期中不必出遠門，就能在雲林享受豐富的活動與小確幸。

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣議會議長黃凱表示，感謝張麗善縣長及文化觀光處團隊在建國眷村舉辦活動，建國眷村現在已經不一樣了，到處充滿文創氣息，此次由陳通和理事長策劃油畫展，更進一步將藝術注入眷村空間，未來期盼更多國內外朋友來建國眷村走走看看，體驗眷村的新風貌。

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，YCDC雲林創意設計中心這幾年接連獲得日本Good Design Award「區域倡議及活動」與美國IAA Muse Creative Awards「品牌內容-文化機構類」銀獎的國際肯定，展現雲林文創的實力。今年兒童節與清明連假期間，適逢YCDC虎尾館成立滿一週年，特別與虎尾建國眷村營運管理中心攜手合作，舉辦「YCDC文創市集X植市集」活動。

邀請將近100攤的在地美食、文創手作、特色餐車、專業植栽賣家共同參與，傍晚更有知名音樂團體「民生電器」帶來2小時音樂饗宴，活動時間從下午2點持續至晚上8點，除了精彩的動態活動外，虎尾館與斗六館亦同步推出【Gift Yunlin禮遇雲林】特展，策展主題涵蓋「禮遇時光」、「禮遇佳饌」、「禮遇永恆」三大面向，展現雲林文化創新、農漁畜特色與永續發展理念，歡迎民眾到場選購。

此外，虎尾建國眷村丁棟亦有「陳通和、管仁娟、鍾宜汝藝術創作聯展」，陳通和老師是現任雲林縣油畫協會理事長，更曾榮獲「雲林縣文化藝術獎」西畫類第二名，三位老師本著對創作及生命的熱愛，利用油畫、水墨、書法等表現形式，賦予作品希望和生命力，展覽期間從4月3日至5月11日，精彩展出內容。

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾建國眷村「YCDC文創市集X植市集」活動，集結近百攤在地文創品牌與特色店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港站買東西吃...來不及上車！他「攀列車連結器」想撐回羅東
最後收假日「國道車潮爆1.9倍」　今13路段易塞
越跌越買砸4000萬　「股市女王」押債月領息20萬
川普政府誤發電郵！24萬烏克蘭人被強制離美　收信者失控飆淚
佐佐木朗希4局失1分！道奇雙轟逆轉費城人　大谷翔平連10場上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張泰山前進斗六市公誠國民小學　贈上百顆簽名球與新書

2025新屋客庄文化巡禮　融合親子與宗教信仰

台東成功鬼頭刀去年重啟美國市場　漁民憂關稅衝擊致價格崩盤

街頭藝人×文創手作×音樂饗宴　虎尾眷村市集連假嗨翻天

迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

南消防火宣導奏效　清明連假墓地火警案件減少防火有感

新北春日限定！八里柚花雪白綻放　賞花路線、美食景點一次看

台東舊議會重獲新生 「就藝會」啟用　展演文化新地標

科技升級x市場翻新！新北借鏡荷蘭加速城市轉型

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

張泰山前進斗六市公誠國民小學　贈上百顆簽名球與新書

2025新屋客庄文化巡禮　融合親子與宗教信仰

台東成功鬼頭刀去年重啟美國市場　漁民憂關稅衝擊致價格崩盤

街頭藝人×文創手作×音樂饗宴　虎尾眷村市集連假嗨翻天

迎接兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」歡樂登場

因應大甲媽遶境道路壅塞　虎尾警分局公布管制！籲用路人提前改道

南消防火宣導奏效　清明連假墓地火警案件減少防火有感

新北春日限定！八里柚花雪白綻放　賞花路線、美食景點一次看

台東舊議會重獲新生 「就藝會」啟用　展演文化新地標

科技升級x市場翻新！新北借鏡荷蘭加速城市轉型

川普下啥棋？大俠武林曝「逼降息拚牛市」劇本：邏輯是成立的

老公有口臭才分房！她想拿家用「就要行房」1次拿3千　網看傻了

王威晨千安劇本太狂！再見安打棒打國小同學　感性喊話爸爸

最後一波返工車潮今湧現　「9處省公路」易塞　

張泰山前進斗六市公誠國民小學　贈上百顆簽名球與新書

川普重返白宮後首次！美多地爆反政府示威　抗議關稅和馬斯克

幕後／中共對台軍演前嚴打軍內異音　也針對美軍赴上海磋商施壓

2025新屋客庄文化巡禮　融合親子與宗教信仰

雲林翁騎車就醫途中暈眩「反覆迴轉」　警即時協助送醫

台東成功鬼頭刀去年重啟美國市場　漁民憂關稅衝擊致價格崩盤

李珠珢來台看到第一支全壘打的真實反應！興奮藏不住超可愛～

地方熱門新聞

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

因應大甲媽道路壅塞　虎尾警公布管制

南消防火宣導奏效清明連假墓地火警案件減少防火有感

兒童節連假　桃捷「夢想童樂會」登場

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

嘉義竹崎民宿體驗養蜂吸引遊客入住

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台東鬼頭刀去年重啟美國市場　漁民憂關稅衝擊

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

慶輔信王公誕辰　蘇俊賓體驗傳承百年飛輦轎

台南千禧公園銀齡風華音樂會防治家暴融入藝文暖人心

台東縣「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊登場

更多熱門

相關新聞

因應大甲媽道路壅塞　虎尾警公布管制

因應大甲媽道路壅塞　虎尾警公布管制

大甲鎮瀾宮「大甲媽」媽祖遶境進香於4月4日起駕，活動行經雲林虎尾警分局轄區於7日（一）及9日（三），近年來自各地的龐大隨行虔誠信徒，於神轎周邊人、車綿延數公里，警方將執行交通秩序指揮、疏導等勤務，並預警易生阻塞路段，籲請用路人提前改道並預作行車規劃。

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

西螺太平媽祖賜名建案　夫婦未見設計圖就下訂

不是G5！劍湖山「初代神設施」被點名　消失10年現況曝光

不是G5！劍湖山「初代神設施」被點名　消失10年現況曝光

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

張麗善清明前夕視察公墓便民服務

張麗善清明前夕視察公墓便民服務

關鍵字：

雲林建國眷村文創市集青年創業YCDC

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

美官員看好「這國」先談判關稅

捷運落軌女傷重不治！

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

Andy否認「上億豪宅、交新歡」

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

即／關稅戰開打還在問潤餅！蕭美琴道歉了

歐巴馬籲「做出犧牲」抵制川普政策

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面