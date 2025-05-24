一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴：快30年了還在

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一堆台灣人都有「同款鉛筆刺青」　網爆共鳴：快30年了還在

▲鉛筆,寫筆記,畫畫,寫字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲補習班同學正在搶文具，沒想到鉛筆的筆芯就卡進女兒的下巴。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

讀小學的時候，大部分人都是使用鉛筆、自動鉛筆。近日就有網友發文透露，她的女兒被同學拿鉛筆誤插到下巴，導致筆芯卡在裡面，雖然現在傷口已經好了，但卻「變成下巴一顆痣」，讓她擔心之後顏色會暈開。貼文曝光後，引起網友共鳴，還有人說，台灣人似乎都有同款的「鉛筆刺青」。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，女兒補習時，A同學和B同學正在搶文具，「結果B同學去撞到我女兒，手就這麼剛好插到下巴」，導致鉛筆的筆芯就卡進下巴裡，「變成下巴一顆痣」。

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原PO說，事發當下，女兒有跟B同學說「沒關係～下次要注意」，事後對方家長也有打電話道歉，甚至準備小禮盒給她女兒，「我也沒想責怪誰，知道小孩不是故意的，只是每天看到下巴一顆痣，就好討厭。我女兒也在抱怨說，為什麼會這樣？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲很多網友都有「同款刺青」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO也透露，雖然老師們說，這黑黑一點會隨著年齡漸漸淡化，但是她知道，「鉛筆插到是不可能會不見的」，如今經過半個多月，雖然傷口已經好了，但筆芯也被包覆在肉裡面，「好怕顏色會暈開，變綠色像刺青那樣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「國小約1、2年級插到手，過了10幾年了」、「我以前刺到過，大概10多年才不見」、「快30年了還在啊」、「這不會消，我的20幾年還在」、「相信我，它會伴隨你一生一世」、「不會不見，看向手上小時候刺到後變成的痣」。更有網友直呼，「看完留言覺得是不是每個台灣人身上都會有鉛筆刺青？因為我也有」。

還有網友分享，「不會完整不見，如果會，要非常久，直接詢問醫美處理可能會比較快」、「外科處理，我女兒也插過在手心，3年了一個黑點，後來去外科，醫生說太晚了，只能夾掉黑色的肉再讓組織長回去。提早處理，筆芯還沒化開，可以割開夾出來」。

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