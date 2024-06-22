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兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」要改　他愣：為什麼要

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲通常到7歲時，慣用手才會非常穩固的被建立。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「麻煩不要把50年前的觀念帶到現在！」一名男網友發文表示，日前他教未滿2歲的兒子吃飯時，心想著「順手就好」，沒有特別干涉要用左手還是右手，豈料媽媽看到後，就堅持要用右手，讓他感到無奈。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，日前他教1歲7個月的孩子用湯匙吃飯，「他一下會用左手一下會用右手，我完全不會干涉，他自己順手就好」，後來，兒子則突然用左手拿湯匙。

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巧的是，媽媽這時剛好看到，於是就說「用錯手了！」原PO聽到後，立刻回說「啊他如果是左撇子咧？」結果媽媽就堅持一定要改，就算是天生左撇子，也要改，「我不會騙你啦！」

原PO則認為，如果兒子真是左撇子，「就讓他順其自然，好嗎？」他也直言，現在已經2024年了，不要把50年前的觀念帶到現在。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的順其自然就好！用哪隻手不都一樣」、「我從小就是被我媽改，從此自卑感很重，做事也不太行」、「左撇子的朋友反應都蠻快的」、「聽說左撇子都比較聰明，不要浪費」、「小時候被我媽硬改成右手，結果長大後才驚覺自己是左撇子」、「如果勉強他用右手，會影響他的學習能力，我有一個親戚就是這樣」。

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

也有網友分享，「我以前同學可以用雙手寫字」、「長輩都這樣，其實也沒有不好，我有個同事，他就是這樣然後左右手都通用，超強的」。

據了解，全世界約有10%至13.5%的人慣用左手，衛福部南投醫院職能治療師洪麗珍曾指出，孩子2歲前會漸漸出現偏好使用的手，從感覺統合及神經發展理論來看，2歲後大腦會開始分配各個區域的任務，慣用手也在此時建立，但是要一直到7歲時，慣用手才會非常穩固的被建立。

洪麗珍也說，從神經發展學的角度，大腦的分化及慣用手的建立應順其自然，不用刻意改變，以免造成大腦各個區域之不平衡。因此有些左撇子的孩子若改為右手，可能出現以下情況：

1.語言能力遲緩或結巴，語言表達組織能力退步等現象。

2.情緒控制能力差，進行活動時因左右手混淆而操作不順，情緒會越趨煩躁，使得這類的孩子易被認為不專心或脾氣差。

3.上課、進行日常活動或運動時，需要花更多注意力來注意自己動作的協調性。

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