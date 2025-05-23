彰化鴛鴦盜狂偷6顆金鑽鳳梨「還認真挑選」　超劣畫面曝光

▲芬園鄉1處鳳梨園遭男女偷走6顆金鑽鳳梨。（圖／果農提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉一處鳳梨園近日再度遭竊，讓果農氣憤不已。這處果園2年前才因不肖竊賊偷走大量鳳梨而加裝監視器，未料19日下午又遭一對騎乘機車的男女潛入，徒手拔走6顆金鑽鳳梨後揚長而去，果農20日下田時發現損失，立即向彰化警分局報案，並痛斥竊賊行徑囂張。而鴛鴦盜大膽狂偷鳳梨的過程，全被監視器拍了下來。

果農調閱監視器後發現，19日下午有一對戴安全帽的男女騎機車經過鳳梨田，兩人停車後朝著鳳梨田裡指指點點，隨後後座女子下車徒手摘取鳳梨，機車前行數公尺後，又在已成熟的鳳梨旁停下，女子又再度下車直接拔走鳳梨，前後共竊走6顆鳳梨。雖然損失數量不多，但果農無奈表示，種植鳳梨十分辛苦，竊賊卻在光天化日下隨意偷摘，行為實在惡劣。

果農說目前正值鳳梨旺季，市價一斤約40元，6顆金鑽鳳梨約有30斤重，雖然損失不多，但畢竟是自己辛苦種植，若不報警，恐讓宵小更肆無忌憚。

監視器畫面公開後，引發網友熱議。不少人留言批評：「6顆鳳梨值多少錢？為何不去市場買？」、「為了省一點小錢，反而要吃上竊盜官司，實在愚蠢。」也有網友指出，竊賊騎機車作案，車牌被拍得一清二楚，警方追查並不困難，最終恐怕得付出更高代價。

彰化警分局表示，已受理報案並開立證明，後續將根據機車車牌通知車主到案說明，釐清涉案人身分及動機。由於鳳梨田先前已發生過竊案，此次再度遭竊，警方也呼籲民眾勿因貪小便宜觸法，否則將面臨刑事責任。

▲芬園鄉1處鳳梨園遭男女偷走6顆金鑽鳳梨。（圖／果農提供）