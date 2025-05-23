化學槽車開太快！過彎翻覆撞6車　對二甲苯外洩...恐怖畫面曝

▲桃園市一輛滿載對二甲苯的化學槽車，行經觀音區桃科二路時，突然失控撞擊路旁6輛轎車後側翻。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛滿載對二甲苯化學液體的化學槽車，今（23）日上午行經觀音區桃科二路左轉白玉三路時，突然失控撞擊路旁停放6輛轎車後側翻，槽車上裝載對二甲苯化學液體大量洩漏，消防人員到場後將倪姓駕駛送醫救治。由於對二甲苯化學液體是易燃物質，消防局緊急出動5輛灑水車於現場待命，環保局北區環境事故專業技術小組到達現場處理，至於肇事原因初判是駕駛過彎速度過快肇禍，真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市一輛滿載對二甲苯的化學槽上午10時許行經觀音區桃科二路時，突然失控撞擊路旁6輛轎車後側翻。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，今天上午10時34分接獲通報指稱，53歲倪姓男子駕駛滿載對二甲苯化學液體的化學槽車，行經觀音區桃科十路、白玉三路路口左轉時，突然失控撞及停放路旁6輛轎車後側翻，大量二甲苯化學液體外洩，由於屬於易燃性質，觀音消防分隊立即派出5輛消防車、1輛救護車與14名消防人員到場搶救，將受傷倪姓駕駛送往部立桃園醫院新屋分院救治，大園警分局也封閉白玉三路與桃科十路至至桃科十一路，等待運輸公司與環保局專業人員到場清理化學物體。

▲桃園市一輛滿載對二甲苯的化學槽上午10時許行經觀音區桃科二路時，突然失控撞擊路旁6輛轎車後側翻。（圖／桃園市消防局提供）

消防局表示，翻覆事故現場所幸並未起火，消防人員則在現場警戒，上午11時38分環保局與環境部北區環境事故專業技術小組到達現場處理，消防人員在現場灑水降溫，並在現場待命，避免化學易燃物起火。

大園警方調查，倪姓男子駕駛化學槽車沿著桃科十路行駛，欲左轉白玉三路時，疑似因過彎車速過快且角度沒抓好，導致油罐車失控翻覆，並波及路邊停放的6輛轎車，撞擊力道強勁導致化學液體大量外洩，警方到場實施交通管制，倪姓駕駛酒測值為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清。