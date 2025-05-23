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一般性補助款驟減逾52億 立委蘇清泉：屏東人一起向政院抗議

▲蘇清泉籲屏東人一起向行政院抗議 。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉籲屏東人一起向行政院抗議 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

行政院日前大砍屏東縣一般性補助款分配數，從原來核定的192.1億減為139.6億，共減52.5億，中央補助款項大砍27.3%，占屏東縣年度總預算581億逾9%，對屏東造成衝擊之大，可以想見。立委蘇清泉呼籲屏東人一起向行政院抗議。

蘇清泉指出，政院年度總預算「#統刪」由來以久，但行政院以地方補助款為主要刪減對象則是 #史上首見，把應對地方民眾的照顧當成政治操作的工具，#用預算手段懲罰人民，其用心之惡，司馬昭之心路人皆知。

他說，地方政府財政困窘由來已久，需仰賴中央政府補助，才能落實退撫、長照、醫療、教育、公托、公共建設等基本施政，如今屏東縣政府被中央大刀一砍少了50多億，立即捉襟見肘，基層民眾照顧恐怕全部斷炊。

蘇清泉強調，屏東自有財源只有15%，也有屏東中央民代清楚指出，屏東是第5級財力的縣市，60%以上靠中央補助。這正是在野黨力推 #財劃法 修法，讓中央下放財政權，地方自己管自己的錢，才能避免今天這種 #中央藉故修理地方 的惡形惡狀。

他呼籲同為屏東出身的中央民代，應該一起向中央發聲，要求行政院依照《預算法》，依實際用途與支出責任分配原則編足預算，齊為屏東縣民爭取應有的權益。

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