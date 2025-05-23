高溫電價雙壓力！冷氣除濕需求爆發　一級能效、雙效機型成為今夏換機首選

▲今年入夏前冷氣換機潮較往年提前。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者洪菱鞠／台北報導

面對氣溫年年創新高、電價上漲壓力持續，「節能」早已不只是環保口號，也是影響家庭開支的「聰明選擇」。看準換機潮來臨，電商平台紛紛啟動夏季家電促銷戰，除推升買氣成長，同時觀察到，入夏前冷氣與除濕清淨機銷量較去年同期成長逾三成，消費者選購重點也從「涼快」進階為「省電、複合、體感升級」。

氣溫節節攀升、濕熱天氣來襲，夏季家電需求進入高峰。東森購物網統計，5月以來冷氣與除濕清淨機買氣相較上月成長超過三成。看準這波換機潮，站上祭出滿額最高送15,000、再抽市價3,590元的美腿按摩組，全站消費還可抽最高2,000 E幣。指定品牌也推加碼回饋，像是Panasonic冷氣、冰箱、洗衣機享5%樂透金回饋，LG全系列滿額加碼5,200樂透金，另享12期0利率與星展卡登錄最高3,000元回饋，搭配節能家電換新補助項目，最高現省34,790。

節能補助搭配電商回饋方案，吸引不少消費者提前入手夏季家電、升級居家設備，東森購物網也推薦Panasonic冷暖型變頻壁掛一對一分離式冷氣、LG 1級能效17公升PuriCare™ 雙變頻除濕機等熱門家電，用划算價格就能打造舒適清涼的夏日生活。

高溫與濕氣雙重夾擊，加上政策利多與電價壓力發酵，今年冷氣與除濕清淨機等家電換新潮較往年明顯提前，根據momo購物網觀察，近一個月冷氣銷售年增逾三成，近兩週搜尋量更突破20萬次，其中一級能效分離式冷暖空調最受青睞，因其省電效果佳、電費負擔輕，具備智慧控溫、節能待機等功能，成為新一代消費者的重要選購標準。

除了把握補助與優惠時機，早一步換新，消費者對於除濕與空氣清淨需求同步攀升。momo發現，除濕＋清淨雙效機型，尤其搭載HEPA濾網、濕度智慧偵測、低噪靜音等功能的產品，最受過敏族、幼兒家庭與租屋族青睞。部分消費者也會搭配冷氣同步使用，提升冷房效率、降低整體耗電，打造涼爽不黏膩的舒適體感。對此，momo自5月起啟動「空調初夏盛典」，順應消費者需求，全館空調品項下殺58折起，指定商品再贈遙控循環扇。