三線二警官涉非法討債千萬　籌不出保金「50萬降為30萬」

▲警政署專門委員黃建榮被檢察官依恐嚇、強制等罪嫌諭令交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

警政署三線二星專門委員黃建榮，涉嫌在2023年間，以警職身分逼迫餐廳老闆娘提前償還千萬元本息債務，台北地檢署19日指揮警調人員搜索並約談黃建榮到案後，依涉嫌恐嚇、強制等罪，諭令黃建榮交保50萬元，並限制出境出海，但黃建榮籌不出錢，檢察官20日凌晨同意降保為30萬元，黃建榮才在親人支應下離開地檢署。

黃建榮原是刑事局副局長，因涉足地下匯兌業者經營的88會館等場所，遭記過調到警政署專門委員，2023年初，黃男疑似透過林姓女友人名義，陸續借款給從事餐飲業的老闆娘，在台北市大安區開設餐廳，當時雙方談好利息約200萬元條件，並由老闆娘簽下本票擔保。

2023年中，黃建榮因88會館案纏身，為了收回資金，就親自前往餐廳，暗示自己警職身分的影響力，要求老闆娘提前還款就可降息，老闆娘畏於黃建榮的權勢，只好同意簽下新的本票，提前半年清償債務。

全案經內政部警政署自清自檢，由檢察官黃珮瑜指揮警政署督察室、調查局台北市調處，在19日搜索黃男以及林姓女友人住處，並約談黃、林2人以及4名人頭親友到案，除黃建榮交保外，林姓女友人以被告身分應訊後請回，專案小組將持續追查黃男出借千萬資金來源，釐清追討債務過程。