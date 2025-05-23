富豪砸44億搶和川普吃飯　台灣買家受邀出席迷因幣晚宴

▲眾多$TRUMP迷因幣買家受邀參加晚宴。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普22日搭乘陸戰隊一號直升機抵達華府郊外一間私人俱樂部，與眾多$TRUMP迷因幣買家齊聚一堂。其中，$TRUMP最大買家為中國幣圈大亨孫宇晨（Justin Sun），以1850萬美元奪得頭籌，台灣加密貨幣造市商麒方有限公司投資長劉文森（Vincent Liu，音譯）也受邀參加。

路透報導，川普集團22日在維吉尼亞州北部川普豪華高球渡假村舉辦晚宴，邀請220名$TRUMP買家赴宴。依據加密情報公司Inca Digital的說法，投資人為了爭取這場晚宴席位，總計砸下1.48億美元（約新台幣44億元）購買$TRUMP迷因幣，其中前25名花費1.11億美元（約新台幣33億元）；區塊鏈分析，出席這場活動的220名買家之中，可能有超過半數的人不住在美國。

中國幣圈大亨孫宇晨22日身穿燕尾服出席晚宴，他除了是川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）最知名投資者和顧問，也是全場最大的$TRUMP買家，總計投資1850萬美元。

台灣加密貨幣造市商麒方有限公司投資長劉文森也受邀參加。他指出，希望能與其他$TRUMP迷因幣買家交流建立聯繫，甚至與川普見面，「這種機會相當難得，代表數位資產進入主流」。