今年首季旅館住客較去年增86.2萬人　平均房價略漲27元

▲今年第1季旅館業住客人次為1,827.9萬人次，相較去年同期增加86.2萬人次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署公布今年第1季旅館業營運狀況，住客人次為1,827.9萬人次，相較去年同期增加86.2萬人次，平均房價則較去年增加27元，漲幅略為趨緩。在客房住用率部分則為50.42%，較去年同期略微增加，並以台北市、新竹市及高雄市增加最多。

觀光署表示，今年第1季旅館業住客人次為1,827.9萬人次，相較去年同期1,741.7萬人次，成長86.2萬人次、4.95%，其中，本國籍旅客今年第1季為1320.7萬人次，超越去年同期的1270.9萬人次，增加49.8萬人次、3.93%，與疫情前2019年同期的1,081.4萬人次比較，增加239.3萬人次、22.13%，顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

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另外，外籍住客部分，觀光署指出，今年第1季為507.2萬人次，疫情前2019年同期為693.3萬人次，恢復約7成3，較去年同期470.8萬人次，成長7.73%。

▲2019、2024、今年第1季旅館業住客人次。（圖／觀光署提供）

在住宿價格部分，我國旅館業分為觀光旅館、旅館二大類型，觀光署表示，依台灣旅宿網統計，今年第1季旅館業平均房價為3,092元，較去年同期增加27元、0.88%，平均房價漲幅略為趨緩。

觀光署分析，檢視旅館業平均房價影響因素，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等原因所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。今年第1季平均消費者物價指數漲幅2.18%，其中服務類即漲幅2.09%，顯示整體物價漲幅致經營成本提升。

▲今年第1季旅館業客房住用率（前5名）。（圖／觀光署提供）

另外，觀光署指出，今年第1季旅館業客房住用率為50.42%，較113年同期增加1.11％，以縣市表現來看，前5名分別為台北市65.69%、新竹市61.04%、高雄市55.38%、新竹縣55.28%及台中市53.55%。各縣市辦理地方特色活動，吸引國內外旅客，如台北燈節、新竹市十八尖山賞花活動、高雄市冬日遊樂園、新竹走走系列深度遊程、台中媽祖國際觀光文化節等。

觀光署表示，已推出優宿專區，提供超過1000個優惠住宿方案，相關資訊整理於台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）；另外，觀光署鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，並與各縣市政府共同推廣各地主題活動、旅遊住宿優惠，提供民眾較實惠的價格及具亮點、優質的旅遊住宿環境。