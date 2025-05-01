不是運動！日本人「1習慣」藏長壽密碼　降心血管疾病、失智風險

▲減重醫師蕭捷健指出，日本人泡溫泉習慣，是他們長壽的原因之一。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

眾所周知，日本是世界聞名的長壽之國，這不僅歸功於他們的飲食和基因，生活習慣更是至關重要。減重醫師蕭捷健指出，日本人偏愛泡溫泉，且水溫通常不低。研究指出，溫泉熱療不僅能抗菌抗病毒，還可能帶來意想不到的健康效益。經常泡溫泉的人，罹患心血管疾病的風險幾乎減少了一半，罹患失智症的風險更降低約66%。

蕭捷健在臉書上分享，日本人超愛泡溫泉，而且即使水溫很燙，那份享受的表情並非硬撐。他指出高溫能刺激身體產生「熱休克蛋白（HSPs）」，有助於增強免疫力、降低失智症的風險。更特別的是，他們泡完熱湯後還會沖冷水，對日本人而言，泡溫泉不僅是放鬆，更是養生之道。

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蕭捷健說明，短時間浸泡41-42°C溫泉10-15分鐘，這樣的溫泉熱療能使身體核心溫度溫和升高至近38°C，這時候身體會啟動一種叫做「熱休克蛋白」的保護機制，有助於修復細胞損傷、保護細胞，從而增強身體的防禦能力。此外，溫泉熱療對於趕走病毒和細菌也有幫助。

芬蘭一項研究指出，經常洗三溫暖的人罹患心血管疾病的風險顯著降低近5成，失智症的風險也減少約66%，但這需要長期養成習慣才能見效。不過要特別提醒，長者、心臟病、高血壓或糖尿病患者以及孕婦，應避免嘗試三溫暖，以免身體無法負荷。對於上述族群，建議選擇低於40°C的溫泉，有利於自律神經的平衡。



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