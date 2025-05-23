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路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前開車行經新北市五股區成洲五路，因道路雙邊都有違停，他不得不跨越雙黃線閃避，沒想到事後卻收到一張違規紅單，挨罰900元，讓他感到很無奈，「我就問，我該怎麼在路邊都是違停的情況下，不跨雙黃線經過這條路？」文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都認同駕駛的主張，並建議他提出申訴，「這種罰單會過也很擾民」、「違停不能檢舉，反而去檢舉因為違停才違規的」。

駕駛跨越雙黃線閃違停，結果被開罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO（黃圈處的車輛）跨越雙黃線閃避停在路邊的車輛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

駕駛22日在臉書社團「爆料公社」發文，他貼出一張違規紅單，上面載明，駕駛在5月6日開車行經新北市五股區成洲五路時，因不依規定駛入來車道，被民眾檢舉，因而開罰900元罰鍰；但在檢舉照片中，明確可見當時道路兩側都有停車，駕駛不得不跨越雙黃線閃避。

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駕駛跨越雙黃線閃違停，結果被開罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO收到的罰單。

原PO無奈表示，「我就問，我該怎麼在路邊都是違停的情況下，不跨雙黃線經過這條路？」文章公開之後受到許多網友關注，大多數人都認同原PO的主張，認為這張罰單不合理，「這種罰單會過也很擾民」、「違停不能檢舉，反而去檢舉因為違停才違規的」、「這樣也很好笑，自己管理不當造成大量交通違規，卻讓其他正常用路人受罰」。

還有部分網友建議原PO向監理站提出申訴，之後可以考慮打行政訴訟，但若想走訴訟途徑，就要有心理準備，因為這個方式要花的時間和金錢代價會比罰單還高。

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