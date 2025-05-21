諷刺！一堆「紅線違停」哀悼三峽案　他傻眼：只能走馬路中間

▲許多人紛紛至現場獻上鮮花與零食。（圖／記者陳以昇攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子19日駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷，20日招魂儀式結束後，許多民眾紛紛到現場獻花致意、寫卡片悼念。不過，就有網友在社群平台看到空拍圖後傻眼，因為道路兩側明明全是紅線，卻有許多悼念的人違規停車，諷刺直嘆「違停是刻在基因裡的吧！」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「違停參加三峽悼念活動太幽默了吧！」轉貼Threads連結和空拍圖，「學生因為一個老頭不遵守交通規則發生憾事，但是看脆的空拍圖，左右兩邊都是紅線，結果這些去現場弔念的人都是違停仔，更屌的左邊一台車直接停在斑馬線上。」這讓他不禁開酸，「只能說不愧是灣灣，違停刻在基因裡了。」

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此外，還有人在Threads上表示，回家時經過失事路段，發現哀悼的人潮很多，可兩側人行道卻因此違規停滿汽機車，「必須走到馬路中間，真是諷刺…」

看到貼文後，一票網友也直嘆，「看到有人說附近就有停車場，笑死」、「距離最近的停車場不過100m 連守法、行走都懶」、「廉價的同情心，省停車費省走路時間」、「用違規來哀悼確實非常諷刺。」