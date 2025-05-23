紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

▲台灣總統賴清德任命前立委與閃靈樂團主唱林昶佐擔任駐芬蘭代表。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣總統賴清德任命前立委與閃靈樂團主唱林昶佐擔任駐芬蘭代表，引發國際搖滾樂迷及外交界廣泛關注。芬蘭被譽為全球重金屬樂團比例最高的國度，而林昶佐作為亞洲金屬樂界代表性人物，這項任命被認為是恰如其分的選擇。

根據《紐約時報》報導，全球搖滾樂迷通常不會對外交人事感到興奮，但台灣此次派遣被譽為「亞洲黑色安息日」的林昶佐駐芬蘭，令不少金屬樂迷眼前一亮。閃靈樂團自成立以來，便以融合台灣本土文化元素的重金屬風格闖出國際名聲。1995年，林昶佐以台灣神祇意象創作音樂，打破西方樂團常用的撒旦或異端形象，並在2007年成功登上歐洲及美國的舞台。

芬蘭擁有全球人均比例最高的金屬樂團，每10萬人中有80個樂團，這項數據常被樂迷津津樂道。林昶佐過去曾與芬蘭音樂人長期合作，閃靈也在當地演出並發行專輯。林昶佐於19日在社群平台發文，表示與芬蘭音樂界多年的合作讓他對這個國家有深厚情感。

台灣外交部長林佳龍指出，林昶佐不僅在國際人權與外交事務上有豐富經驗，還曾擔任國際特赦組織台灣分會長，這些背景使他成為駐芬蘭代表的不二人選。林昶佐也透露，擔任立委期間常與國際人士深夜討論民主、人權及國安議題，並與國際特赦組織芬蘭分支機構合作。

然而，此項任命也引發部分質疑。反對黨議員認為林昶佐因焦慮症未服兵役，可能不具備代表台灣的能力。對此，林昶佐強調，他將致力於深化台灣與芬蘭在經貿及其他領域的合作，並爭取芬蘭對台灣的更堅定支持。

閃靈樂團以音樂與現場表演呼籲國際關注台灣的民主奮鬥。2007年，國際前鋒論壇報報導閃靈的音樂與舞台表演，指出他們用重金屬音樂吸引外界關注台灣在聯合國的處境。林昶佐曾在舞台上向樂迷說明，台灣被排除在聯合國外，像是代表地下世界的國度，這段演說引起歌迷熱烈迴響。