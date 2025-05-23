　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

▲▼無黨籍立委林昶佐就遞件加入民進黨一事 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣總統賴清德任命前立委與閃靈樂團主唱林昶佐擔任駐芬蘭代表。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣總統賴清德任命前立委與閃靈樂團主唱林昶佐擔任駐芬蘭代表，引發國際搖滾樂迷及外交界廣泛關注。芬蘭被譽為全球重金屬樂團比例最高的國度，而林昶佐作為亞洲金屬樂界代表性人物，這項任命被認為是恰如其分的選擇。

根據《紐約時報》報導，全球搖滾樂迷通常不會對外交人事感到興奮，但台灣此次派遣被譽為「亞洲黑色安息日」的林昶佐駐芬蘭，令不少金屬樂迷眼前一亮。閃靈樂團自成立以來，便以融合台灣本土文化元素的重金屬風格闖出國際名聲。1995年，林昶佐以台灣神祇意象創作音樂，打破西方樂團常用的撒旦或異端形象，並在2007年成功登上歐洲及美國的舞台。

芬蘭擁有全球人均比例最高的金屬樂團，每10萬人中有80個樂團，這項數據常被樂迷津津樂道。林昶佐過去曾與芬蘭音樂人長期合作，閃靈也在當地演出並發行專輯。林昶佐於19日在社群平台發文，表示與芬蘭音樂界多年的合作讓他對這個國家有深厚情感。

台灣外交部長林佳龍指出，林昶佐不僅在國際人權與外交事務上有豐富經驗，還曾擔任國際特赦組織台灣分會長，這些背景使他成為駐芬蘭代表的不二人選。林昶佐也透露，擔任立委期間常與國際人士深夜討論民主、人權及國安議題，並與國際特赦組織芬蘭分支機構合作。

然而，此項任命也引發部分質疑。反對黨議員認為林昶佐因焦慮症未服兵役，可能不具備代表台灣的能力。對此，林昶佐強調，他將致力於深化台灣與芬蘭在經貿及其他領域的合作，並爭取芬蘭對台灣的更堅定支持。

閃靈樂團以音樂與現場表演呼籲國際關注台灣的民主奮鬥。2007年，國際前鋒論壇報報導閃靈的音樂與舞台表演，指出他們用重金屬音樂吸引外界關注台灣在聯合國的處境。林昶佐曾在舞台上向樂迷說明，台灣被排除在聯合國外，像是代表地下世界的國度，這段演說引起歌迷熱烈迴響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬
餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音
吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」　竟慘賠百萬
28歲英女遊土耳其隔天離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」
「家寧4分鐘聲明」3句話解決　網友按讚數多4.7倍
10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨
「又大又美」法案通過恐惡化債務　美股微跌、台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

紐時專訪顧立雄　喊話美國加快交付對台軍售

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌、台積電ADR漲2.36％

川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

專家分析：美國退出WHO　台灣兵分兩路機會更多

快訊／川普再出招　下令哈佛大學「禁止招收國際學生」

28歲女遊土耳其隔天就離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

紐時專訪顧立雄　喊話美國加快交付對台軍售

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌、台積電ADR漲2.36％

川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

專家分析：美國退出WHO　台灣兵分兩路機會更多

快訊／川普再出招　下令哈佛大學「禁止招收國際學生」

28歲女遊土耳其隔天就離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」

川普的「大又美法案」闖關！　眾議院1票之差表決通過了

國際火線／共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

不只是造型！盤點梳頭的「5個好處」　減緩焦慮超有感

台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬

TTE旅展今登場！旅行社優惠一覽　日本買1送1、李多慧共遊團開搶

路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

你的「投資情商」及格嗎？行為經濟學揭曉真相　情緒才是勝負關鍵

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

國際熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

川普大又美法案　眾議院表決通過

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌

東京JR大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

東京計程車司機「迷姦50女乘客」

共諜終結者：麥卡錫的獵巫戰爭！

即／美國私人飛機墜毀聖地牙哥　15棟民宅連環燒！居民緊急撤離

專家分析：美國退出WHO　台灣兵分兩路機會更多

更多熱門

相關新聞

酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

總統賴清德昨（19日）發出總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使；但民眾黨立委林憶君酸，林昶佐過去以焦慮症為由沒服兵役，芬蘭又是自殺率最高國家，病症容易發作。一番失言引起砲轟，林憶君今（20日）受訪時強調，「我也是為他好，醫療背景的情況下做一些提醒，不用多做文章」。對此，議員林亮君批評，要不要乾脆制度化規定所有身心症患者都不能去北歐？在不知道個案的實際狀況下，做出這樣的公開發言，昧著醫藥專業針對個人身心症進行政治攻擊，認為身心症不宜做特定職業，這是藥師界的立場嗎？

白委談林昶佐患焦慮症惹議　昌這樣說

白委談林昶佐患焦慮症惹議　昌這樣說

林昶佐派駐芬蘭首發聲：長年連結跨國行動　對國際事務懷抱使命

林昶佐派駐芬蘭首發聲：長年連結跨國行動　對國際事務懷抱使命

快訊／賴清德正式任命林昶佐出任駐芬蘭大使

快訊／賴清德正式任命林昶佐出任駐芬蘭大使

林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

關鍵字：

林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面