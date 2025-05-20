酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

▲民眾黨立委林憶君。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨（19日）發出總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使；但民眾黨立委林憶君酸，林昶佐過去以焦慮症為由沒服兵役，芬蘭又是自殺率最高國家，病症容易發作。一番失言引起砲轟，林憶君今（20日）受訪時強調，「我也是為他好，醫療背景的情況下做一些提醒，不用多做文章」。對此，議員林亮君批評，要不要乾脆制度化規定所有身心症患者都不能去北歐？在不知道個案的實際狀況下，做出這樣的公開發言，昧著醫藥專業針對個人身心症進行政治攻擊，認為身心症不宜做特定職業，這是藥師界的立場嗎？

林憶君昨表示，林昶佐過去有用「焦慮症」的理由，沒有服兵役，其實醫學上焦慮跟憂鬱不同類型的情緒困擾，但常常會一起發生。芬蘭有高居不下自殺率，1990年芬蘭是全球自殺率最高國家，而且北歐國家的日照很短，病症容易發作。她質疑林昶佐是否真的適合擔任代表，還是因為他有綠色黨證，而忽略了健康問題，「千萬不要害他，北歐國家在他這種焦慮症跟憂鬱症的人，不太適合去的」。

對於林憶君此番言論，康復之友聯盟也發出聲明，一、疾病不是羞辱的標籤，歧視言論違背基本人權：二、復元觀點下的精神康復者，理應受到鼓勵與支持；三、公共政策應以人權為本，而非助長污名與恐懼。林憶君委員應公開道歉，並重新檢視其言論對精神障礙者社群造成的傷害。立法院應建立去污名與人權敏感度的訓練制度，協助民意代表理解CRPD與精神衛生法中對平等權利的保障。社會大眾應重新認識心理健康與復元的觀念，理解精神疾病不是羞恥，而復元是一種可能。

而面對外界質疑，醫師背景怎麼可以拿個人疾病攻擊？林憶君今受訪時拒道歉，並強調，自己只是陳述，並沒有攻擊他，這是國際文獻上面一些相關研究，「我也是為他好，醫療背景的情況下做一些提醒，不用多做文章」。

對於林憶君稱「文獻上面都有一些研究」、「我也是為他好啊」，林亮君質疑，這是具有藥師背景的專業從業人員所表達的立場，「那要不要制度化規定所有身心症患者都不開放去北歐，怕你們自S。敢不敢？」

而面對相關爭議，林憶君回應，自己也是為林昶佐好。林亮君質疑，請問林憶君，你認識林昶佐嗎？你關心過他嗎？在不知道個案的實際狀況下，做出這樣的公開發言，不要在那邊假裝好意、假好心，昧著醫藥專業針對個人身心症進行政治攻擊！讓近年各界致力於身心症去污名化的努力，全面倒退，

對於林憶君說法，林亮君質疑，最後要問，認為身心症不宜做特定職業，這是藥師界的立場嗎？