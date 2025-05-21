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海峽論壇6月將登場　陸委會「不建議」地方政府出席

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海峽論壇。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

中共將於6月召開「海峽論壇」，陸委會主委邱垂正強調，禁止中央機關人員透過任何形式參與，不建議地方政府人員出席與會。截至目前，沒有地方政府提出相關申請。

邱垂正今天上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢。多名立委質詢時，關注即將舉行的海峽論壇以及陸委會的態度。

邱垂正表示，海峽論壇是中國大陸對台統戰平台，每年參加人數都很多，在中國大陸設定的框架下，展現對台統戰的成果。對於台灣民眾赴陸參加，政府的立場是「勸阻、希望不要去」。

他說，交流應該要正常、健康、有序、去統戰化，不要去別人的統戰平台捧場。所以「我們希望地方政府的政務人員不要去，所屬的事業單位及公務人員也都不要去」。

民進黨籍立委黃捷質詢時指出，目前規定僅禁止中央機關人員透過任何形式參與，對於地方政府、地方民代與中央民代，是否能要求申報、申請許可，或是公告出席名單，至少做到揭露義務，「讓大家知道現在有這麼多台灣的黨公職出席中共這個統戰論壇」。

▲▼立法院內政委員會處理 陸委會 預算解凍案 陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正強調，對於這次海峽論壇的原則，對於地方政府從「不樂見前往」，變成「建議不予前往」。他說明，過去政府表示「不樂見」地方政府參加，然而有些地方政府官員說「不樂見」這樣的說法比較模糊，希望能更加明確具體，因此調整用字。「如果我們說不建議前往，他們對於中國大陸的一些邀約也可以推辭」。

民進黨籍立委王美惠質詢時問到，陸委會是否有掌握今年預計前往的地方政府官員。

邱垂正表示，截至目前為止沒有收到地方政府的申請，而且這個統戰平台也時常「口惠而實不至」。若是之後有地方政府提出申請，陸委會也會提醒風險與勸阻，若執意要去，也還有一套規勸方式。

王美惠則說既然目前為止沒有申請，那就「拭目以待」，看看下個月誰會出席。

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