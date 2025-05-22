　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

根據交通部觀光署統計，彰化縣兩大景點表現亮眼：八卦山風景區以623萬旅遊人次奪得「全台最夯風景區」冠軍，鹿港老街及周邊地區更以1730萬人次榮登「十大觀光遊憩區」榜首。這項佳績不僅翻轉過去網友對彰化「無聊」的負評，更證明其觀光潛力。

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港玻璃媽祖廟。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府積極推動觀光，攜手中華民國旅行業經理人協會等單位，於21日晚間在全國麗園大飯店舉辦「中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會」，吸引159位旅行業經理人參與2天1夜的踩線行程。彰化縣長王惠美親自出席，強調彰化擁有許多獨特景點，如海牛採蚵、玻璃媽祖廟、扇形車庫等，邀請全國旅客深度體驗彰化之美。

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化芳苑鄉獨特海牛文化。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美表示，去年彰化縣有二大景點勇奪雙冠，一是排名全國第一的風景區由彰化的「八卦山風景區」623萬旅遊人次，奪得風景區類別冠軍；另一是2024年十大觀光遊憩區，由1,730萬旅遊人次的「鹿港老街及周邊地區」獲得冠軍。 事實上，早在疫情期間，彰化推出的高端行程「總裁假期」便引發熱潮，原價1萬6,800元的3天2夜行程，即使漲至2萬6,800元仍迅速售罄，顯示彰化旅遊的深度與獨特性深受市場肯定。

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會大合照。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，觀光市場變化快速，縣府與業者合作推出季節性行程，如1日遊、2日遊等多元方案，滿足不同旅客需求。此次媒合會更邀請全台旅行業經理人實地走訪，透過親身體驗，將彰化特色景點包裝成更具吸引力的旅遊商品。

中華民國旅行業經理人協會理事長葉庭林指出，彰化資源豐富且接地氣，加上濃厚的人情味，是發展觀光的優勢。彰化旅遊產業協會理事長黃昱哲則比喻，旅行社如同景點的「經銷商」，能將彰化的美好推廣至全國。

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

▲中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會大合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美特別感謝業者力挺，強調彰化「很有料」，只是過去過於低調。未來縣府將持續整合資源，結合節慶活動與四季景觀，打造深度旅遊體驗，讓更多人發現彰化的迷人之處。隨著雙冠景點加持與產業界的積極合作，彰化觀光正迎來全新篇章，有望成為國內旅遊的新興熱點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索
周末連3天雨炸全台　最新預測曝光
國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停
快訊／家寧反擊了！發布新片揭曉「真相」
眭澔平挑戰聖母峰出事！腦水腫昏迷60小時
汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝
古林睿煬2局連飆3K！雷耶斯開轟相挺　火腿破蛋1比2軟銀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

高雄男遭凌虐棄屍！警帶鐵鏟驗屍比對傷勢　家屬哀戚現身　

港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

快訊／考題出現精液豆漿！命題教師「停聘6個月」　校長自請處分

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

桃園六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　省2千萬清理費用下場曝

彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

高雄男遭凌虐棄屍！警帶鐵鏟驗屍比對傷勢　家屬哀戚現身　

港籍遊客台東自駕遊！台11線自撞護欄慘「翻肚」　雙雙送醫

工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

快訊／考題出現精液豆漿！命題教師「停聘6個月」　校長自請處分

竹子湖繡球花季明開跑！遊花海迷宮、近3米高花牆　端午連假最美

不斷更新／古林睿煬驚險守住滿壘！軟銀僅攻下1分3比2超前火腿

主動出擊護綠能！花蓮檢警調訪視慈濟電廠　建構通報防護網

台東嬤迷失車道險象環生　警即刻介入助平安返家

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

墨爾本台灣電影節登場　呂明澤：電影是台灣自由多元的具體展現

政院大砍南投縣一般性補助35億　許淑華疾呼莫讓百姓受苦

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

【真小鳥依人】 #虎皮鸚鵡 5天不見爸狂撒嬌❤

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

獨／虐殺「線人」沒斷氣　鐵鏟奪命再挖坑埋屍

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

19歲女大生載妹回家遇死劫　父母悲痛認屍相驗

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

三峽絕命路線曝　「2關鍵」讓老翁變死神

更多熱門

相關新聞

警官林世明摔翻俄羅斯高手　奪世壯運柔道金牌

警官林世明摔翻俄羅斯高手　奪世壯運柔道金牌

彰化縣警察局62歲訓練科長林世明今（22日）於世界壯年運動會（World Masters Games）柔道項目M7級66公斤組決賽中，他憑藉過人技巧與豐富經驗，在最後10秒以精妙拋摔擊敗俄羅斯強敵，勇奪金牌。這不僅是個人榮耀，更讓台灣警界的實力閃耀國際舞台。

半夜施工還停電6小時！民眾怒了　台電：縮短為2hrs

半夜施工還停電6小時！民眾怒了　台電：縮短為2hrs

政院砍補助款彰化少了52億　王惠美痛批

政院砍補助款彰化少了52億　王惠美痛批

詐團剋星！彰警狂抓17名車手　檢舉人爽領35萬獎金

詐團剋星！彰警狂抓17名車手　檢舉人爽領35萬獎金

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

關鍵字：

彰化鹿港老街經理人八卦山鹿港老街王惠美

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面