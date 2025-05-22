彰化觀光逆襲！鹿港老街1730萬人次朝聖　百位旅遊經理人踩點

▲彰化鹿港老街衝出1730萬人朝聖。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

根據交通部觀光署統計，彰化縣兩大景點表現亮眼：八卦山風景區以623萬旅遊人次奪得「全台最夯風景區」冠軍，鹿港老街及周邊地區更以1730萬人次榮登「十大觀光遊憩區」榜首。這項佳績不僅翻轉過去網友對彰化「無聊」的負評，更證明其觀光潛力。

▲鹿港玻璃媽祖廟。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府積極推動觀光，攜手中華民國旅行業經理人協會等單位，於21日晚間在全國麗園大飯店舉辦「中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會」，吸引159位旅行業經理人參與2天1夜的踩線行程。彰化縣長王惠美親自出席，強調彰化擁有許多獨特景點，如海牛採蚵、玻璃媽祖廟、扇形車庫等，邀請全國旅客深度體驗彰化之美。

▲彰化芳苑鄉獨特海牛文化。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美表示，去年彰化縣有二大景點勇奪雙冠，一是排名全國第一的風景區由彰化的「八卦山風景區」623萬旅遊人次，奪得風景區類別冠軍；另一是2024年十大觀光遊憩區，由1,730萬旅遊人次的「鹿港老街及周邊地區」獲得冠軍。 事實上，早在疫情期間，彰化推出的高端行程「總裁假期」便引發熱潮，原價1萬6,800元的3天2夜行程，即使漲至2萬6,800元仍迅速售罄，顯示彰化旅遊的深度與獨特性深受市場肯定。

▲中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會大合照。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，觀光市場變化快速，縣府與業者合作推出季節性行程，如1日遊、2日遊等多元方案，滿足不同旅客需求。此次媒合會更邀請全台旅行業經理人實地走訪，透過親身體驗，將彰化特色景點包裝成更具吸引力的旅遊商品。

中華民國旅行業經理人協會理事長葉庭林指出，彰化資源豐富且接地氣，加上濃厚的人情味，是發展觀光的優勢。彰化旅遊產業協會理事長黃昱哲則比喻，旅行社如同景點的「經銷商」，能將彰化的美好推廣至全國。

▲中華民國旅行業經理人全國大會師暨彰化觀光媒合會大合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美特別感謝業者力挺，強調彰化「很有料」，只是過去過於低調。未來縣府將持續整合資源，結合節慶活動與四季景觀，打造深度旅遊體驗，讓更多人發現彰化的迷人之處。隨著雙冠景點加持與產業界的積極合作，彰化觀光正迎來全新篇章，有望成為國內旅遊的新興熱點。