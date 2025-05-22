彰化縣警局訓練科長林世明摔翻俄羅斯高手　奪世壯運柔道金牌

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局62歲訓練科長林世明今（22日）於世界壯年運動會（World Masters Games）柔道項目M7級66公斤組決賽中，憑藉過人技巧與豐富經驗，在最後10秒以精妙拋摔擊敗俄羅斯強敵，勇奪金牌。這不僅是個人榮耀，更讓台灣警界的實力閃耀國際舞台。

▲彰化縣警局訓練科長林世明(中)，世壯運勇奪柔道金牌。（圖／林世明提供）

冠軍戰面對人高馬大的俄羅斯選手，林世明開賽即陷入苦戰。對手多次以力量壓制，他卻像「柔道教科書」般示範以柔克剛，精準化解每次攻勢。比賽尾聲，這位沙場老將突然變換節奏，在倒數10秒施展招牌拋摔，以「有效」得分一舉定江山。這場勝利完美詮釋柔道「精力善用」的真諦——用最小力量創造最大效果。

▲彰化縣警局訓練科長林世明，世壯運勇奪柔道摔飛俄羅斯高手，勇奪金牌。（圖／林世明提供）

翻開林世明的履歷，簡直是台灣柔道發展史的縮影：1987年世界盃第5名、1989年更擊敗漢城奧運金牌李璟根，這些紀錄保持數十年，直到「柔道男神」楊勇緯崛起才被改寫。如今身為七段高手，他仍持續締造傳奇，將於今年6月代表警政署參加在美國舉辦的世界警消運動會，將全力為台灣爭取榮耀，用實力打破年齡迷思。

身為大甲媽遶境「機動應變隊」隊長，林世明平日要統籌42名格鬥好手維護治安，早已練就「白天執勤、夜晚練技」的鋼鐵紀律，連年輕選手都自嘆弗如，他將這種將專業技能反饋於警務工作的態度，正是警界典範。這份榮耀傳回彰化縣警局，同仁為之振奮，這面金牌印證了警界「團結一心」的精神。

▲彰化縣警局訓練科長林世明，世壯運勇奪柔道摔飛俄羅斯高手，勇奪金牌。（圖／林世明提供）