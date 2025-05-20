300萬奧迪台9線過彎擦撞休旅釀1傷　36歲男落跑半小時被抓了

▲▼36歲徐姓男子開市價約300萬元黑色奧迪A6，在台九線過彎不慎擦撞對向休旅車竟肇逃。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台九線122.9公里處一彎處，19日下午3時45分許，發生肇事逃逸案件，60歲謝姓男子駕駛休旅車，由南澳往蘇澳方向行駛，在一過彎處，車左側遭對向36歲徐姓男子的市價約300萬元黑色奧迪A6擦撞受損，並造成休旅車內的張姓乘客手腳多處擦挫傷，警方趕到時黑色奧迪A6已駛離。警方循線追查，半小時內於蘇花路二段536號前發現肇事人車，經酒測，雙方駕駛未酒駕，但徐姓男子被依肇事逃逸罪嫌函送偵辦。

蘇澳分局於19日下午3時45分獲報，台九線122.9公里處發生肇事逃逸案件，並立即派遣警力趕赴現場。經查是60歲謝姓男子駕駛休旅車，由南澳往蘇澳方向行駛，行經事故地點時，車左側遭對向36歲徐姓男子所開之市價約300萬元黑色奧迪A6，過彎不慎擦撞受損。

警方抵達時，徐姓男子已駕車駛離現場，未作任何處置，經警方循線追查，最後在半小時內於蘇花路二段536號前發現肇事人車。

事故也造成休旅車內之張姓乘客手腳多處擦挫傷，經送往蘇澳榮民醫院救治後無大礙，雙方駕駛經酒測，均未酒駕，而徐姓男子被依肇事逃逸罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

蘇澳分局呼籲，駕駛人行車時應注意車前動態，行經彎道或路口應減速慢行，以確保自身及他人安全。