走入產業、接軌現場！新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

▲新北市連續7年獲得教育部技術及職業教育評鑑最高榮譽優等獎。（圖／新北市教育局提供）

記者洪菱鞠／新北報導

AI 時代來臨，產業技術快速演進，不只改變了職場樣貌，也重新定義「專業力」的價值，面對這股轉型浪潮，擁有一技之長已成為進入職場的重要優勢，不少學生也開始思考，除了傳統升學之路，是否還有更貼近自我興趣與職涯藍圖的選擇。新北市教育局長期致力推動技職教育與產業深度鏈結，讓學生不只能學，更能用，逐步培養具備實務經驗與創新思維的未來人才，其強調「適性發展、產學接軌、國際競爭力」三大主軸政策所取得的成果，已連續七年榮獲教育部技職評鑑「優等獎」肯定。

技職教育不能只是「校內教學」，更須讓學生有機會實地接觸產業場域。在「產學跨域」策略下，新北市技術型高中全面推動產學合作，截至目前，已與全台超過700家企業建立合作關係，居全國之冠，累計提供近2億元設備、材料與經費支持，並有全國最多超過3,000名學生就讀的建教合作班，讓學生在學期間就能進入產業現場磨練技能，企業也得以參與技術人才養成的第一線。

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新北市教育局長張明文表示，新北市以「技職1+6」策略為藍圖，透過核心理念「適性發展」，串連「適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」六大策略面向，並整合教育、經濟、勞動與文化系統資源，聚焦強化與產業鏈結的跨域合作，建構從教育端啟動、與業界無縫接軌的人才供應鏈，實踐「學用合一、即學即用」的教育目標。

▲新北技職著重「產學跨域」學習，同學正在介紹法式甜點。（圖／新北市教育局提供）

新北市建立完整且具前瞻性的技職教育體系，除了學生提早掌握業界運作脈絡，畢業即具備即戰力，也在技能競賽發揮亮眼表現，113學年度全國五大類技藝競賽中，新北市學生囊括45座金手獎、68個優勝與4項團體獎，成績斐然；第47屆國際技能競賽更創下歷年最多國手縣市、共7位國手代表臺灣出征法國里昂，勇奪2銅4優勝，技術實力躍上國際舞台，讓世界看見台灣。

新北技職不只重視技術本身，也積極結合跨領域，融入更多創新科技與人文觀點，透過多項具體作為在教學內容上進行革新。包含「適性扎根」與11所觀光工廠合作發展職探教育，榮獲日本Good Design Award國際設計大獎；「數位科技」以全國首創應用大數據推動校務研究，針對學習成效與學生樣態，強化適性教學決策；「自發創新」與智慧財產局合作推動技職專利素養教育，鼓勵學生申請專利、轉化創意；「人文美感」結合ESG概念，培養技職學生的社會責任意識，以專業知能服務社會；「國際專業」與日本、美國、澳洲等多國學校簽訂MOU，推動金手國際見學、職探體驗、產業參訪等計畫，培育具全球競爭力人才。

新北市教育局表示，新北技職不僅追求學術與實務並重，更與產業共創學習平台，從教育端啟動人才供應鏈，為企業儲備即戰力人才。未來四年將再挹注8億元，持續優化技職教育設施與課程設計，厚植學生「未來力、實踐力、競爭力、影響力、永續力、全球力」六大核心能力，以政策創新與產業鏈結雙引擎，打造全國最強的技職教育生態系，為每一位學生創造多元成功的舞台，讓技職力成為新北的驕傲。