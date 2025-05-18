新北私幼涉虐童教育局回應了　老師最重罰60萬「終生不得任教」

▲永和區一間私立幼兒園坦承女老師涉虐童，新北教育局將開罰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區某私立幼兒園驚傳女老師不當管教！一名剛轉學至幼兒園的4歲男童，日前放學回家後向家長反應遭老師施暴，造成左耳紅腫。事後查看監視器驚見施姓女老師對男童施暴，巴頭、攆他去撞牆等誇張行徑，目前家長已報警，而校方已認不當管教並稱涉事老師已請辭，新北教育局表示將嚴懲老師最重60萬，且終身不得擔任教保員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

根據受害男童爸爸陳述，兒子在5月12日放學回家後表示在幼兒園遭到老師捏耳朵、推頭，家長發現孩子左耳明顯紅腫。後續到幼兒園調閱監視器，畫面顯示施姓女老師施暴行為，包括12日中午老師摔本子、打女同學、毆打被害男童的手、拉扯其手臂、摔書本、搶色筆、因男童哭鬧不准睡覺而將其摔到椅子上罰坐、午睡時另有2名幼童被罰站，以及男童上廁所時被老師攆去撞牆再推進廁所、上完廁所後被老師巴頭推進教室，甚至在幫男童穿外套時用力扭他頭部等。

事發後涉事女老師當場下跪請求原諒，幼兒園也公開聲明，承認老師有不當管教事實，並表示施姓老師已請辭獲准，據悉，受害男童5月初才剛轉學至這家幼兒園，沒想到短短時間內就發生受虐事件。目前，家長已報警，同時也透過1999市民熱線向新北市政府通報。

新北市教育局回應，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定啟動調查，儘速釐清陳情人所提疑似不當對待情形，倘後續調查及認定結果不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重60萬，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。