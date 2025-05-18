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新北某私立幼兒園爆虐童！4歲男童遭撞牆巴頭　女老師下跪道歉

▲▼永和區私立幼兒園在官網發聲明，受害男童家長向新北市府投訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲永和區私立幼兒園在官網發聲明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區某私立幼兒園驚傳女老師不當管教！一名剛轉學至幼兒園的4歲男童，日前放學回家後向家長反應遭老師施暴，造成左耳紅腫。事後查看監視器驚見施姓女老師不僅多次對男童施暴，更是巴頭、攆他去撞牆等誇張行徑，且影片顯示其他老師在旁卻未制止。目前家長已報警並委任律師處理，而校方已發聲明承認不當管教並稱涉事老師已請辭，新北教育局目前已介入調查。

▼受害男童家長向新北市府投訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和區私立幼兒園在官網發聲明，受害男童家長向新北市府投訴 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據受害男童爸爸陳述，兒子在5月12日放學回家後表示在幼兒園遭到老師捏耳朵、推頭，家長發現孩子左耳明顯紅腫。隔日，家長前往幼兒園要求查看監視器畫面，校方雖提供部分片段，但僅播放2、3分鐘後，便以需處理幼童放學為由中斷。40分鐘後，家長再次要求觀看完整畫面，校方卻開始以「規定不允許」等理由推託。當晚，幼兒園主任致電家長，僅輕描淡寫地表示「放學時，老師為了趕著讓小朋友給家長帶走，在幫小朋友穿外套時有輕輕擺動小朋友頭部」。

直到14日，家長再度前往幼兒園強烈要求查看監視器畫面，主任起初僅願意提供手機翻拍的片段。在家長告知律師表示兒少案件家長有權觀看後，校方才終於同意讓家長查看原始監視器畫面。然而，家長在觀看後卻震驚地發現，施姓女老師對兒子的施暴行為並非主任所稱的「輕輕擺動頭部」，而是多次出現明顯的暴力動作，且受害的孩童似乎不只一人，部分片段中甚至有其他老師在旁，卻未出聲制止。

監視器畫面顯示施姓女老師施暴行為，當場羞愧地向家長下跪道歉。然而，校方不允許家長翻拍監視器畫面，家長僅能筆記下施暴的確切時間及行為，包括12日中午老師摔本子、打女同學、毆打被害男童的手、拉扯其手臂、摔書本、搶色筆、因男童哭鬧不准睡覺而將其摔到椅子上罰坐、午睡時另有2名幼童被罰站，以及男童上廁所時被老師攆去撞牆再推進廁所、上完廁所後被老師巴頭推進教室，甚至在幫男童穿外套時用力扭他頭部等。

事發後幼兒園也公開聲明，承認老師有不當管教事實，並表示施姓老師已請辭獲准，據悉，受害男童5月初才剛轉學至這家幼兒園，沒想到短短時間內就發生受虐事件。目前，家長已報警提告，同時也透過1999市民熱線向新北市政府通報。市府回應表示，教育局已介入調查。

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