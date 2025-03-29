日韓高齡犯罪率上升！日本老人竊盜佔半　韓國高齡暴力犯罪+100%

▲不只台灣，日本、南韓高齡犯罪問題也同樣嚴重，但樣態卻截然不同。（圖／路透）

記者唐鎮宇／專題報導

台灣邁入超高齡社會，也面臨高齡犯罪問題；但這問題並非台灣獨有，鄰近的日本、南韓也面臨同樣問題。但這兩國碰到的是高齡犯罪率持續攀升，但整體犯罪率卻下降的奇特反差。日本與南韓的高齡犯罪背後，隱藏著驚人的社會問題：貧困、孤獨以及社會安全網的崩解，甚至出現老人「故意犯案」，只為進到監獄，能獲得基本的生活保障與人際接觸。

依我國內政部警政署資料，2023年我國刑案嫌疑犯人數為29.6萬人，較2001年的18萬人增加64%；同期間65歲以上的高齡罪犯由2001年2656人，增加到2023年的2.1萬人，增幅達7倍，呈現總體犯罪人數與高齡犯罪人數都增加的情況。



以2023年來看，台灣高齡犯罪以竊盜佔18.8%最多，包含酒駕超標在內的公共危險罪有16.6%居次，另外包括駕駛過失也有11.9%排第三。但若將與駕駛安全相關的後兩者相加，合計高達28.5%。近年猖獗的詐騙問題，也有8.6％的高齡者是加害人。

日本：商店竊盜占半數，高齡女性佔大宗

在整體犯罪率下降的趨勢中，日本高齡犯罪占比卻不斷上升。依日本法務省資料，2019年日本刑事案件嫌疑人創戰後新低，約19.3萬人，但其中65歲以上高齡罪犯有4.2萬人，占比近22%，創歷史新高。到2022年，日本刑事案件嫌疑人下降到16.9萬人，其中高齡者也減少到3.9萬人，但佔比卻上升到23.1％。

監獄中的高齡受刑人比率也一直在提高。2008年時，日本監獄收容65歲以上的受刑人比率僅佔7.2%，但到了2023年提高到14.3%；其中高齡女性受刑人佔全體女性比率，從21.5%增加到29.2%，男性則是從16.8%增加到20.2%。

特別的是，若比較日本男、女性不同年齡犯罪情況，日本男性犯罪人口比以20到64歲為大宗，但70歲以上的女性近年卻一度超過20到64歲年齡層，成為女性最容易犯罪的年紀。

在日本高齡犯罪類型以竊盜最常見，2023年統計約有將近一半（49.2%）是商店竊盜，其他依序為搶劫（19%）、傷害/攻擊（15.3%）和貪污（4.8%）。值得注意的是，老年女性犯罪類型中，商店偷竊比例高達71.4%。

高齡犯罪率高，再犯率也偏高。依日本法務省統計，全體受刑人出獄兩年後再犯率約13%，但高齡犯罪者卻達20%。

日本有不少學者分析，高齡犯罪主要有四個原因，包括高齡者因退休、喪偶或子女離家獨立生活，因失去社會聯繫而導致的孤立感；年金不足或無穩定收入的經濟困境；因認知能力下降、疾病或心理健康問題導致觸法；社會家庭改變導致無法適應現代社會價值觀的挫折感等。

南韓：老年貧困嚴重 高齡暴力犯罪激增

南韓高齡犯罪問題同樣嚴峻。依韓國國家警察廳資料，全體犯罪人數從2011年的181.5萬人，降至2023年的125萬人，減幅31%；但同期間65歲以上的犯罪者，從2011年的6.8萬人，增加到2023年的13.5萬人，12年內增加近一倍。

但與日本高齡犯罪類型不同，南韓高齡暴力犯罪比例顯著上升。根據統計資料，從2011年到2023年間，南韓65歲以上高齡者涉及的暴力犯罪人數從1.3萬人增加到2.8萬人，增幅超過100%。而重罪部分，高齡者涉及的殺人、搶劫、強姦等重罪案件也從759人增加到2273人，增幅約199%，顯示南韓高齡犯罪問題日益嚴重。

韓國學者分析，高齡犯罪過去多屬於低收入者為了生計的「生存型犯罪」，現已逐漸演變為包含報復性、衝動性的暴力犯行，反映南韓社會的老年貧困與社會孤立問題。

依經濟合作暨發展組織（OECD）資料，南韓65歲以上的老年貧困率達48.6%，是34個OECD國家中最高。同時，韓國高齡人口中有四分之一的人幾乎每餐獨自用餐，21%經歷過憂鬱症狀，顯示犯罪背後的心理健康危機。

兩國的應對策略：從司法轉向福利

面對高齡犯罪攀升的嚴峻問題，日本與南韓政府都採取了一系列措施，試圖從源頭解決問題。日本於2016年制定《再犯防止推進法》，由中央和地方政府推行防止再犯的相關對策；2017年通過綜合計劃，為出獄者（特別是高齡前科者）提供就業輔導和居所安排等支援。2021年，日本更設立了「孤獨大臣」，著手應對包括高齡者在內的孤獨問題，目標是透過社區互助、老年社交活動等減少高齡者的社會孤立。

南韓則從提高福利水平著手。政府近年逐步提高老年基礎養老金標準，2018年將每月基礎養老金提高到25萬韓圓（約新台幣5700元），2021年進一步提升至30萬韓圓（約新台幣6800元），優先照顧低收入的長者群體。



在心理與社會支持方面，首爾市在2023年推出了「無孤獨城市」計劃，承諾五年內投入4513億韓圓（約新台幣100億元）來對抗孤獨問題。該計劃包括設立24小時心理求助熱線、增設平價社區餐食據點、推廣老年社交活動和義工訪視等措施。

少子化讓家庭功能弱化 專家倡議透過社區互助替代

▲專家指出要降低高齡犯罪，關鍵在於如何重塑長者與社區的連結。（圖／老人福利聯盟提供）

日韓高齡犯罪現象的增長，映照出兩國面臨的共同挑戰，如何在傳統家庭結構弱化的情況下，重構社會安全網與支持系統。

老人福利聯盟秘書長張淑卿說，台灣雖然還沒有像日本那樣，出現老人為了爭取關懷而故意犯罪入獄的情形，但他們確實遇過有出獄後的老人因覺得「被社會放棄」而足不出戶。張說，老盟過去在基隆、新北、新竹、台中、彰化、嘉義、屏東等與8個社區合作推動「社區處方籤」計畫，訓練社區中較健康、正向的長者，與志工兩兩一組到獨居長輩家中定期陪伴與關懷。經過長時間的相處後，像這樣的老人就能慢慢走出來參與社區活動。

張淑卿說，除了因為疾病、微罪的高齡犯罪應考慮減輕刑責外，政府也可以考慮增強社福團體能力，例如將緩起訴處分金撥給社福團體，讓他們有更多資源投入高齡者的生活輔導與心理諮商，只要這些高齡者可以社區互相接納，就能產生預防犯罪的效果。