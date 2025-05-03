65歲以上高齡犯罪者激增3倍　監獄照護成挑戰

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社會 社會焦點 保障人權

65歲以上高齡犯罪者激增　監獄照護成挑戰

林挺弘、唐鎮宇／台北報導

高雄市今年初一起72歲老翁涉嫌殺害三人並分屍的案件，不僅手法駭人聽聞，也顛覆了大眾認為「老人不易犯罪」的刻板印象。依內政部警政署統計，15年來我國65歲以上高齡犯罪人口率從每10萬人中有137人涉及刑事犯罪，到2023年已達每10萬人有507人，增加近3倍。

法務部矯正署副署長林憲銘表示，65歲以上高齡受刑人佔全體比例，從2014年的1.6%攀升至今年的4.5%，成長近3倍。

▲監獄嘗試讓高齡與年輕受刑人住在一起，年輕受刑人可以幫忙推輪椅等，就近照顧。（圖／記者林挺弘攝）

▲監獄嘗試讓高齡與年輕受刑人住在一起，年輕受刑人可以幫忙推輪椅等，就近照顧。（圖／記者林挺弘攝）

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰指出，高齡犯罪者可分為三種類型：「生涯累犯」從年輕時就小錯不斷，進出監獄如同回家；「長期刑犯」因年輕時犯下重罪被判重刑，不得不在監獄中老去；「高齡初犯」則是一生守法，但在高齡時首次犯罪。

戴伸峰說，目前增加比較快速的就是高齡初犯，這類犯罪往往反映了整個高齡社會安全網的脆弱。

▲「高齡初犯」的一個典型特徵，就是對法律的認知不足。像是今年60多歲的阿中，原本是從事土地開發的商人，五個月前是他生平第一次入監服刑。（圖／記者林挺弘攝）

▲「高齡初犯」的一個典型特徵，就是對法律的認知不足。像是今年60多歲的阿中，原本是從事土地開發的商人，五個月前是他生平第一次入監服刑。（圖／記者林挺弘攝）

60多歲的阿中（化名）因違反《銀行法》被判刑5年10個月，生平第一次入獄。他解釋，當年是做投資案募集資金，諮詢律師後說沒問題，但最後因違反固定利息條件而違法。

法務部統計顯示，高齡犯罪類型中，酒駕導致的「公共危險罪」、「竊盜罪」和「殺人罪」在近年排名不斷上升。

▲高齡犯罪-高齡犯罪的背後主要有三種成因。經濟困頓、疾病纏身和社會疏離，（圖／記者林挺弘攝）

▲高齡犯罪-高齡犯罪的背後主要有三種成因。經濟困頓、疾病纏身和社會疏離，（圖／記者林挺弘攝）

戴伸峰解釋，高齡者酒駕多半是法令教育問題；殺人罪出現在高齡犯罪前十名，是非常讓人難過的社會悲劇，常見就是長照疲勞後的老老殺人案件。至於竊盜罪則反映高齡者的經濟弱勢現象。

此外，高齡者也因為經濟弱勢，偶爾會捲入詐欺案件中當車手。

高齡犯罪增加，需要被照顧的銀髮族自然也增加。林憲銘說，對於高齡受刑人的生理、心理需求，是監獄管理的嚴峻挑戰，高齡者需要的醫療與復健空間，因此監獄要針對高齡受刑人重新規劃。

▲今年68歲的阿輝，因為詐欺罪入監服刑，除了雙眼近乎全盲之外，還要定期洗腎，在獄中的日常生活幾乎都需要有人照料。（圖／記者林挺弘攝）

▲今年68歲的阿輝，因為詐欺罪入監服刑，除了雙眼近乎全盲之外，還要定期洗腎，在獄中的日常生活幾乎都需要有人照料。（圖／記者林挺弘攝）

68歲的阿輝（化名）因詐欺罪入監服刑，雙眼近乎全盲、還須定期洗腎，獄中生活幾乎都需要他人照料。

阿輝說，他剛進來台中監獄時，因為他要洗腎，「看到我的人都說我會死在這裡，」不過監獄安排了有受過訓練的受刑人來照顧他，這讓他心裡很感動。

林憲銘表示，監獄會訓練一些比較年輕的受刑人取得照顧服務員資格，來照顧行動不便的高齡受刑人。除此之外，監獄也會全年供應熱水、安排他們在老弱工廠從事簡單勞動。

▲獄中對高齡受刑人除了提供較為無障礙的空間設施外，也會全年供應洗澡的熱水，安排他們到「老弱工廠」從事更簡單的勞動工作。（圖／記者林挺弘攝）

▲獄中對高齡受刑人除了提供較為無障礙的空間設施外，也會全年供應洗澡的熱水，安排他們到「老弱工廠」從事更簡單的勞動工作。（圖／記者林挺弘攝）

台中監獄培德醫院是全國監所中唯一的附設醫療機構。高齡醫學科主任林志學說，高齡受刑人最常見的疾病與一般老人相同，包括高血壓、糖尿病、慢性腎臟病等。但人的生理、心理、社會是環環相扣的，因此醫院會定期安排心理師為高齡受刑人進行憂鬱症篩檢。

相較於一般受刑人在獄中的教化重點是技能訓練，高齡受刑人成功復歸社會的關鍵在於家庭關係。

▲因應高齡受刑人增加產生的長照需求，監獄會安排有合格証照的年輕受刑人來協助，因詐欺入獄的小陳，利用在監獄中的時間報名照服員培訓，他正在練習抱被照顧者上下輪椅。（圖／記者林挺弘攝）

▲因應高齡受刑人增加產生的長照需求，監獄會安排有合格証照的年輕受刑人來協助，因詐欺入獄的小陳，利用在監獄中的時間報名照服員培訓，他正在練習抱被照顧者上下輪椅。（圖／記者林挺弘攝）

林憲銘說，監獄會透過社工師、家暴事件聯繫家屬，甚至安排面對面接見，努力維繫他們的家庭關係。但戴伸峰觀察，有些高齡受刑人在監獄中常會出現「家屬接見幻想症候群」，會幻想有很多人來會客。

要解決高齡犯罪問題，戴伸峰建議，政府應關注高齡者的法治教育，並在高齡受刑人出獄後，加強社會團體的銜接輔助，避免高齡者再度陷入孤立甚至重返犯罪。

▲面對愈來愈多高齡受刑人的醫療需求，目前只有台中監獄裡的培德醫院，是全國監所中唯一的附設醫療機關。（圖／記者林挺弘攝）

▲面對愈來愈多高齡受刑人的醫療需求，目前只有台中監獄裡的培德醫院，是全國監所中唯一的附設醫療機關。（圖／記者林挺弘攝）

高齡犯罪浪潮：失能社會下的老人困境

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