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10億黑金內幕連環爆！泰尼姑被控擁60間套房　伸手壓負面新聞

泰國龍仔厝府Ketumadee Sriwararam寺廟內「億萬富翁尼姑幫」深度爆料引起社會熱議。（翻攝自CSI LA）

▲泰國龍仔厝府Ketumadee Sriwararam寺廟內「億萬富翁尼姑幫」深度爆料引起社會熱議。（圖／翻攝自CSI LA）

圖文／鏡週刊

泰國龍仔厝府Ketumadee Sriwararam寺廟內「億萬富翁尼姑幫」深度爆料引起社會熱議。這名尼姑從2005年進入寺廟，曾因財務困難甚至涉及訴訟，歷經十多年，成功掌控寺內龐大財權，並累積大量私人財產，令人質疑其財務來源與寺廟資金運用的透明度。

臉書專頁「CSI LA」今（22日）最新爆料指出，目前主導營運的尼姑姊妹最初只是普通持戒居士，2015年正式剃度成為尼姑，隨後迅速成為寺廟實際掌權者。她透過排除異己、拉攏家族成員及嚴密控制寺內各部門，穩固權力基礎，更直接管理寺廟捐款箱，掌控現金流動。

令人矚目的是，她曾在公開場合透露寺內多項大型建設計劃，包括耗資6億泰銖的佛塔與價值4億泰銖的醫療樓，總計超過10億泰銖投資於寺廟設施。此外，寺內還有30多個小型工程及購地計劃，甚至準備在北碧府興建新寺廟。

臉書專頁「CSI LA」今貼出多張地契，指控該寺金流有問題。（翻攝自CSI LA）

▲臉書專頁「CSI LA」今貼出多張地契，指控該寺金流有問題。（圖／翻攝自CSI LA）

更引發爭議的是該尼姑私下持有資產，據她自稱擁有靠近素萬那普機場的60間套房公寓，與剛入寺時僅有一棟小透天厝的背景形成鮮明對比。外界不禁質疑這些財產是否來自寺廟資金轉移，或另有不明資金來源。

此外，該粉專指控，有媒體人長期協助Ketumadee Sriwararam寺管理輿論，淡化寺廟爭議，並與地方政府、佛教辦公室等保持密切關係，掩蓋負面新聞。


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