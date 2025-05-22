　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

▲▼ 高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁喊「欲哭無淚」：不公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄補助款遭刪52億六都少最多，陳其邁喊「欲哭無淚」：不公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院統刪地方一般性補助款，刪減幅度高達27.3%，引發地方政府強烈反彈，其中，高雄被刪減52億，是六都裡面被刪最高的。高雄市長陳其邁今（22）日表示，上次財劃法修法增加補助幅度最少，這次一般性補助款刪的也最多，影響非常非常巨大，欲哭無淚，對高雄市民不公平。

今年高雄市的一般性補助被刪52億，是六都裡面被刪最高的，陳其邁表示，高雄在上次立法院財劃法的修法，增加的幅度是全台灣最少的，這次在有關一般性補助款的補助，是減少最多，可以說是刪的也最多，增加的卻是最少，這個對於高雄整體包含社福、公托或長照等這些業務，以及中小學的教育等，這些可以說是影響非常非常巨大，欲哭無淚。

陳其邁說，這些都是一連串在立法院修法所引發的結果，希望說不管是立法院或者行政院，能夠也考量到說像南部，台南、嘉義、屏東、高雄，這些人口結構老化，土地面積也大，城鄉差距也大的這一些縣市，能多給我們一點關愛的眼神。

▲▼ 22縣市一般性補助款刪減情形表 。（圖／國民黨團提供）

▲ 22縣市一般性補助款刪減情形表 。（圖／國民黨團提供）

「一個地方政府面臨52億的刪減，對我們來講真的是在財政相當大的負擔」，陳其邁直言，預算都已經執行到一半，頭都洗了，現在突然刪掉52億，地方政府真的是非常非常的辛苦。

他接著說，各位可以想像，高雄的面積是台北的11倍大，我們的基本建設需求本來就會高於像台北等這些首善之區，面積又小、都市化程度比較高的這個城市，我們的長輩高齡化65歲以上已經超過20%，這些長輩、小朋友等等，都要照顧。

陳其邁強調，對地方政府來講，高雄也比台中多了8萬長輩，比桃園多了18萬長輩，所以表面上看起來人數差不多，但是人口結構老化，在南部縣市可說是相對比較嚴重，「所以這樣真的是很辛苦，當市長很辛苦，我覺得對高雄市民不公平。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三峽13歲女學生「創傷性腦損傷」　院方：仍在加護病房
館長講到哭了！　「2原因釀心悸」病況曝
確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛北海道見證
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝
昆凌90歲爺爺世壯運狂奪金！　醫曬3圖揭驚人對比
他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1地：近又好吃
19歲女大生載妹回家遇死劫！　父母悲痛認屍
大刪補助款！　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

興達燃煤機組運轉　台電否認「偷偷來」：備轉容量不足8%可啟動

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

初選悄悄開打　陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

刪補助款25%　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

興達燃煤機組運轉　台電否認「偷偷來」：備轉容量不足8%可啟動

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

初選悄悄開打　陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

刪補助款25%　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

三峽OHCA女學生「創傷性腦損傷」　院方：加護病房救治中

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

【偷瞄小眼神】威瑪獵犬在樓梯間偷看主人XD

政治熱門新聞

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：總統府不付廚師錢

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

罷團造謠盧秀燕！把反改路名發言放到性侵案

縮短專線服務惹議！海基會：刪預算連花都送不起

洪健益爆「賴與罷團開會」道歉　楊智伃不捨

爆賴與罷團開會遭否認　綠議員致歉

新北遭刪30億！　侯友宜轟「刀刀砍到位」

刪地方補助款25%　行政院估僅苗栗縣會有問題

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

怎麼罷？朱放話罷賴　藍：先從綠衛兵著手

更多熱門

相關新聞

政院砍補助款彰化少了52億　王惠美痛批

政院砍補助款彰化少了52億　王惠美痛批

彰化縣政府日前接獲行政院通知，114年度的一般性補助款將從原核定的189.14億元大幅削減至137.48億元，減少幅度高達51.66億元。此一變動使縣府財政雪上加霜，不僅影響法定歲入預算，更可能衝擊縣政運作與縣民權益。縣長惠美已緊急要求各局處重新檢討原編計畫，並撙節開支，但她也強調，此舉僅為短期應對，並非長久之計。

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水

高雄公益親子派對落幕　近千人參與

高雄公益親子派對落幕　近千人參與

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

1千萬預算買30坪3房　鳳山「圓夢機會大」買氣奪冠

1千萬預算買30坪3房　鳳山「圓夢機會大」買氣奪冠

關鍵字：

補助款地方政府反彈財政壓力高雄市

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

林采緹認了「不愛男友戴套」

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面