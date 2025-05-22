高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

▲高雄補助款遭刪52億六都少最多，陳其邁喊「欲哭無淚」：不公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院統刪地方一般性補助款，刪減幅度高達27.3%，引發地方政府強烈反彈，其中，高雄被刪減52億，是六都裡面被刪最高的。高雄市長陳其邁今（22）日表示，上次財劃法修法增加補助幅度最少，這次一般性補助款刪的也最多，影響非常非常巨大，欲哭無淚，對高雄市民不公平。

今年高雄市的一般性補助被刪52億，是六都裡面被刪最高的，陳其邁表示，高雄在上次立法院財劃法的修法，增加的幅度是全台灣最少的，這次在有關一般性補助款的補助，是減少最多，可以說是刪的也最多，增加的卻是最少，這個對於高雄整體包含社福、公托或長照等這些業務，以及中小學的教育等，這些可以說是影響非常非常巨大，欲哭無淚。

陳其邁說，這些都是一連串在立法院修法所引發的結果，希望說不管是立法院或者行政院，能夠也考量到說像南部，台南、嘉義、屏東、高雄，這些人口結構老化，土地面積也大，城鄉差距也大的這一些縣市，能多給我們一點關愛的眼神。

▲ 22縣市一般性補助款刪減情形表 。（圖／國民黨團提供）

「一個地方政府面臨52億的刪減，對我們來講真的是在財政相當大的負擔」，陳其邁直言，預算都已經執行到一半，頭都洗了，現在突然刪掉52億，地方政府真的是非常非常的辛苦。

他接著說，各位可以想像，高雄的面積是台北的11倍大，我們的基本建設需求本來就會高於像台北等這些首善之區，面積又小、都市化程度比較高的這個城市，我們的長輩高齡化65歲以上已經超過20%，這些長輩、小朋友等等，都要照顧。

陳其邁強調，對地方政府來講，高雄也比台中多了8萬長輩，比桃園多了18萬長輩，所以表面上看起來人數差不多，但是人口結構老化，在南部縣市可說是相對比較嚴重，「所以這樣真的是很辛苦，當市長很辛苦，我覺得對高雄市民不公平。」