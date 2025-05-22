飛日本玩注意！醫曝1疫情正流行「不是新冠」　症狀很像感冒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前台灣新冠疫情急竄升，前台大感染科醫師林氏璧則分享日本情況，示警「日本目前新冠好像還好，反而百日咳流行中。」事實上，月初時國內也曾拉百日咳疫情警報，疾管署副署長羅一鈞當時指出，今年累積14例本土百日咳病例，其中還有4起家庭群聚，疫情創6年同期新高，可能受到日本、美國等鄰近國家疫情嚴峻影響。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，日本目前新冠疫情好像還好，反而百日咳流行中。林氏璧指出，「接種疫苗為預防百日咳最有效的方法」，目前台灣提供的百日咳相關疫苗接種時程為出生滿2、4、6、18個月，以及5歲至入小學前各接種一劑。

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他建議家長，務必確認小孩完成接種後再安排出國行程，尤其是前往疫情流行區域，「如果很擔心，請在18個月第四劑都打完後再帶小朋友前往流行區。」除了疫苗，他也提醒基本防護措施同樣重要，「其他的預防方式也很簡單，就是戴口罩勤洗手。他是飛沫傳染。戴口罩勤洗手防百病！」

至於新冠病毒部分，他表示目前看來尚無太大異狀，「我不覺得這次流行的新冠病毒變異株性格有大改變。 目前的有限資料和身邊醫師的經驗看來，他其實就很Omicron。」

另外，他還貼出衛福部的宣導圖，「百日咳、感冒咳，不一樣！6個月以下的嬰兒是百日咳重症高危險群！」當中指出，對大人來說，百日咳的症狀有「鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、陣發性咳嗽持續數週至數月症狀減輕、自行痊癒。」

對嬰兒來說，會出現「嚴重併發症：呼吸暫停、肺炎、常需住院甚至死亡」。至於帶菌者有高傳染力，要怎麼預防？林氏璧表示，「出生滿2、4、6、18個月，各接種一劑五合一疫苗，滿5歲至入小學前再接種一劑Tdap疫苗，孕婦、嬰兒照顧者建議自費追加一劑 Tdap疫苗，返家接觸嬰幼兒前先更衣洗手。」

貼文引發議論，就有人有感，「我在東京，一堆人都瘋狂咳嗽欸！」也有網友詢問，「日本沒有打百日咳疫苗嗎？」林氏璧回應，「有，但打得不是很好。不只日本，全世界在疫情後百日咳都有一波爆發。普遍小時候疫苗打得不好。台灣應該是一直打得很不錯，這情況有點類似麻疹。」

疾管署提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，籲請民眾提高警覺，如發現自身或家人出現疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、咳嗽後臉潮紅或嘔吐等），應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。