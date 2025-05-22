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泰山前董座涉炒股「7000萬買畫」遭拘提　台開邱于芸深夜移送北檢

▲▼泰山經營權《證交法》案，前董事長詹景超。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山前董事長詹景超因涉嫌違反《證交法》遭檢調拘提偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

泰山公司前董事長詹景超3年前為保衛經營權，賣出賺錢的全家便利商店持股引發議論，又疑似取得台開上億元私募款資助、拉抬泰山股價，還遭檢舉私下購買7000萬的畫作，分別涉嫌《證交法》非常規交易、操縱股價、特別背信等罪。檢調21日一早到桃園機場將剛返台的詹景超拘提到案，同步發動11路搜索約談台開董事長邱于芸等被告，深夜移送北檢複訊。

遭移送北檢的除了詹景超、邱于芸，還有泰山前副董事長詹逸宏、前財務長劉韋辰，台開財務長黃茂基，以及寬量公司執行長李鴻基，與台開關係密切的江油公司實際負責人陳俊霖等共7人。

▲▼泰山經營權《證交法》案，台開董事長邱于芸。（圖／記者劉昌松攝）

▲台開董事長邱于芸疑似提供私募資金給泰山公司炒作股票。（圖／記者劉昌松攝）

食品大廠泰山公司(1218)從1950年成立以來，一直都是由詹氏家族經營掌權，2022年間，以龍邦集團為首的市場派開始加碼持股，引爆經營權之爭，雙方在公司治理、司法訴訟上互有攻防，最終由龍邦董事長劉偉龍在2023年6月帶著新團隊入主泰山。

檢調獲報，以詹景超為首的舊經營團隊，在2022年11、12月間，疑似為了阻擋市場派增加股權，以相對成交、連續高價買入等方式，拉抬泰山公司股價，經過分析調查，這波炒股的資金高達上億元，可能是來自台開公司的私募基金，透過江油公司轉入相關證券帳戶。

▲▼泰山經營權《證交法》案，前副董事長詹逸宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山前副董事長詹逸宏遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

此外，泰山在當年12月5日公告把投資20年的金雞母「全家便利商店」持股賣掉，當時泰山董事會對外宣稱目的是提升股東權益、改善財務結構，但外界認為是詹家保衛經營權採取的焦土戰術，相關股權交易媒合是由寬量公司負責；之後市場又傳出，泰山花了7000萬元購買2幅吳冠中畫作，並付給江油公司仲介費8000萬元。

▲▼泰山經營權《證交法》案，江油公司實際負責人陳俊霖。（圖／記者劉昌松攝）

▲江油公司實際負責人陳俊霖涉及泰山炒股、買畫2部分疑似違法案情。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官鄭少珏指揮調查局台北市調處追查認為，泰山炒股、賣全家、買畫分別涉嫌《證交法》操縱股價、非常規交易、特別背信等罪嫌，在掌握詹景超21日從國外搭機返台時，派員前往機場守候，將剛落地的詹景超拘提帶回，同步寬量公司、江油公司等11個地點，並約談邱于芸等相關涉案人到案。

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