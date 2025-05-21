快訊／泰山經營權爆拉抬股價+天價買畫　前董座等12人遭約談

▲泰山前董事長因在經營權守衛戰中，涉嫌多項違法情事，遭檢調約談到案。（資料照／記者廖婕妤攝）

記者劉昌松／台北報導

食品大廠泰山公司在3年前爆發經營權大戰，當時的經營團隊為力抗市場派入主，涉嫌耗資上億元刻意拉抬股價，賣掉賺錢的全家便利商店持股，又遭檢舉未循內控機制購買7000萬元畫作，分別違反《證交法》操縱股價、非常規交易、特別背信等罪，台北地檢署21日指揮調查局搜索並約談泰山詹姓前董事長等12人到案。

泰山公司(1218)從1950年成立以來，一直都是由詹氏家族經營掌權，生產多款在台暢銷知名的飲料、食品、罐頭商品，2022年間，以龍邦集團為首的市場派開始加碼持股，引爆經營權之爭，雙方在公司治理、司法訴訟上互有攻防，最終由龍邦董事長劉偉龍在2023年6月，帶著新團隊入主泰山。

檢調獲報，舊的經營團隊在2022年11、12月間，為了守住家族企業，疑似以連續高價買入等方式，拉抬泰山公司股價，藉此提高市場派競爭門檻，專案小組分析，在這場虧錢的炒股戰中，舊團隊投入的上億元資金，可能來自於台開公司的私募款項。

之後，舊團隊又在2022年12月公告處分金雞母、全家便利商店的持股，當時舊團隊對外宣稱目的是提升股東權益、改善財務結構；接著市場傳出，泰山花了7000萬元購買2幅中國畫家吳冠中畫作，支付的仲介費高達8000萬元。證交所認為泰山在全家股權案資訊揭露不足，開罰200萬元，另認為高額購畫過程未遵循內控機制，再開罰250萬元。

台北地檢署檢察官鄭少珏21日指揮調查局台北市調處，搜索泰山詹姓前董事長等人住處，以及媒合全家股權交易的寬量公司、仲介買畫的江油公司等11個地點，並依違反《證交法》罪嫌，約談詹男等10被告、2證人到案釐清。