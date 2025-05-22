高雄人氣炸！非核家園3天興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

▲興達電廠燃氣1號機。（圖／台電提供）

記者賴文萱／高雄報導

「核三廠2號機」於17日正式停機除役，象徵台灣進入「非核家園」，不過才過3天，20日就傳出台電位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組，在操作許可已於去年9月30日到期的情況下緊急開機，引發外界質疑。對此，高雄市長陳其邁今天表示，按照環評規定，一年只能運作720小時以下，要求高雄市環保局嚴格監督執行。

國民黨高雄市議員邱于軒直指，燃煤機組在「非核家園」正式啟動後僅3天便悄然開機，罔顧市民健康，明明3、4號機組113年9月30日操作許可就到期了，質疑「一般的工廠，政府會放任這樣嗎？沒有行照沒有車牌，車子可以上路？」

▲▼高雄市議員邱于軒爆興達電廠3、4號機組偷開機。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒表示，雖然興達電廠3、4號機組主要作為備用機組，當預估或實際系統供電餘裕在8%以下時啟動，那今天的開車是否代表電力吃緊？如果一直吃緊，有沒有可能讓興達電廠持續火力全開？

邱于軒更批評，她詢問環保局如何知道興達電廠在運轉，如何監控燃煤機組是否有污染，台電是否有通報，結果環保局一問三不知！真是氣死人！她表示，收到很多高雄民眾關心此事，大家都很生氣，呼籲相關單位應嚴格遵守環保規範，避免對民眾造成不必要的影響。

陳其邁今日受訪則強調，去年9/24已經駁回興達電廠3、4號機組操作許可，按照相關環評規定，機組一年只能運作720個小時以下，高雄市環保局會嚴格監督執行。