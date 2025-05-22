跑馬拉松「潛入北韓」　YouTuber揭神秘面紗：跟想像不一樣

▲哈利在北韓拍攝5天的vlog。（圖／翻攝YT，下同。）



記者吳美依／綜合報導

北韓4月6日舉行國際馬拉松賽，也是繼2019年以來，睽違6年首度打破鎖國政策。英國27歲YouTuber哈利（Harry Jaggard）趁機參賽，並且透過vlog鏡頭，揭開這個極權國家的神秘面紗，坦言許多事情都跟他原本想像的不太一樣。

哈利專門拍攝「人跡罕至地區」的旅遊影片，在YouTube擁有243萬訂閱。他早就想要前往北韓拍片，一看見馬拉松賽事資訊立刻報名，加入來自40多國、200名選手的行列，以3小時40分成績完賽。

哈利一共在平壤渡過5天，他形容這裡「乾淨、宏偉，並且出奇地和平」，而且拍攝自由度很高，完全不像自己原本預期的那樣。不過，「我的導遊告訴我，你會帶著100個問題進入北韓，然後帶著1000個問題離開，而這是真的。」

哈利與其他選手參加了首都導覽，觀賞平壤的地鐵系統、啤酒廠、戰爭博物館、前領導人金正日紀念碑，但幾乎目光所及之處，都充斥大量政治宣傳，包括韓戰時期烏鴉在吃美國大兵遺體的雕塑，美國國會大廈被炸毀的海報，「翻譯顯示它在推動一種意識形態，也就是領導人是最棒的，保護國家免於外部世界的影響。」

哈利原本以為拍攝機會渺茫，「也許只有幾個片段，可以給我配音」，沒想到自由度大到瘋狂，只有觀景塔、超市及戰爭博物館禁止錄影。不過，北韓當局不允許記者參加導覽，「他們展示自己想要展示的東西，絕對是最精彩的片段。就像是去美國旅行，但只看了拉斯維加斯，很光鮮亮麗的部分一樣。」

哈利也提到，一名導遊信誓旦旦宣稱，新冠肺炎是南韓用氣球送過來的，「人們肯定被灌輸了思想，或許他們其中一些人確實知道，外面的世界發達多了，但對此無能為力。」也有北韓人好奇詢問，為什麼大家都喜歡美國、喜歡川普，以及為什麼外國人不喜歡北韓。

哈利認為，自己與北韓人民建立的特別情誼，是整趟旅程的最大收穫。但他不願把所有互動剪進影片裡，以免害對方惹上麻煩，「他們被描繪成憎恨所有外國人與西方，但事實並非如此。我們在鏡頭外進行了很多有趣對話，非常令人暖心。」

不過，哈利的旅程結束不久後，北韓再度鎖國、關閉旅遊業，數十個外國簽證，在沒有警告的情況下，突然被取消。儘管未經證實，但CNN認為，原因可能就是哈利的影片。

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