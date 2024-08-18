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盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

▲金正恩。（示意圖／朝鮮中央電視台

▲金氏政權在北韓電視台大力播放政治宣傳。（圖／翻攝朝鮮中央電視台）

記者吳美依／綜合報導

加拿大工程師彼得（Peter Fairlie）使用後院的衛星天線尋找體育頻道，卻偶然發現「北韓國家電視台」的訊號，在翻攝、剪輯、分享至YouTube後，竟意外爆紅。他坦言，在連續2天觀看之後，就連睡覺時，都夢見自己身在北韓。

在好奇心驅使下，彼得開始觀看北韓電視，節目內容包括舞蹈表演、烹飪教學、軍事遊行、發射飛彈等愛國宣傳，拍攝風格非常復古，讓人想起1980年代。他說，所有人都在稱讚金正恩有多偉大，大家都在哭泣，或者表達多麼愛慕領導人，「這變得有點像是邪教，不論金正恩走到哪，大家都會陷入瘋狂。」

▲▼盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連作夢也夢到」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Fairlie）

▲▼盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連作夢也夢到」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Fairlie）

▲▼盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連作夢也夢到」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Fairlie）

▲北韓電視台充滿愛國宣傳。（圖／翻攝自YouTube／Peter Fairlie）

彼得開始分享節目內容後，短短不到2個月，竟累計近200萬次觀看，最受歡迎的片段包括金正恩參訪溫泉，開張恐龍公園。儘管網友評價兩極，有人非常喜歡，也有人被嚇壞了，紛紛留言表示這些內容「超現實」、彷彿「時光倒轉50年」，但人們依舊不斷「敲碗」想要看更多。

CNN指出，「彼得盜錄了平壤的政治宣傳，也提供了一個窗口，讓外界看看北韓希望人民看到什麼。」被問及是否認為這些節目真的有能力影響人們心智，彼得表示「絕對有的」，「在連續看了2天的北韓電視內容之後，我做了一個奇怪的夢，好像我就在那裡（北韓）。」

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