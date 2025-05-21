海巡署推118專線強化全民海防　檢舉走私偷渡最高獎金20萬

▲高額獎勵上線！海巡署啟動118檢舉機制，全民齊打擊偷渡走私。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為強化岸海巡防韌性，海巡署積極結合民間力量，鼓勵民眾主動提供犯罪線索或即時通報可疑目標，共同維護海域及海岸安全。為此，海巡署推出全新「118專線檢舉獎勵措施」，針對走私、逃犯、重大刑案等案件，檢舉成功者最高可獲新台幣20萬元獎金，鼓勵全民參與，共同守護國境安全。

海巡署指出，民眾若發現中國大陸籍或其他外國籍人士涉及偷渡行為，可立即撥打「118」專線通報。檢舉成功者，每名可獲得5,000元或1,000元獎金；協助查獲逃犯或現行犯者，每人可領取3,000元獎金。若案件涉及殺人、海盜、縱火、掠持等重大刑案，經查證屬實，獎金更高達20萬元。

▲檢舉走私偷渡最高領20萬，海巡署118專線祭重賞。（圖／海巡署提供）

為保障檢舉人權益，海巡署強調，「118」專線採嚴密保密機制，確保檢舉人身分安全無虞。

此外，對於主動協助海巡偵防工作的民眾，每案也可獲得最高5萬元獎勵。若發現中國大陸或外籍軍艦、公務船、科研船等20噸級以下可疑目標進入我國海域，經查證屬實者，每案可獲3,000元獎金。另提供關於走私或偷渡案件之重要情資，並協助調查、破案者，也可申請最高5萬元獎金。

海巡署呼籲全民善用「118」專線即時通報，共同發揮公民力量，踴躍舉報不法行為，攜手守護我國海疆與國家安全。