勾結走私集團「找街友當人頭」海巡偵查員詐獎金　1人遭收押

▲彰化地檢偵辦私菸案，海巡署偵防分署員警涉貪，2聲押1交保近日偵結起訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署今年3月間偵辦一起私菸洩密案時，意外發現竟有海巡署偵查員與員警疑似長期與私菸集團合作，不僅涉嫌洩密、貪污，現在又傳出，這些不肖執法人員還涉嫌利用社會弱勢族群充當人頭，詐領高達數億元的查緝獎金，案情如滾雪球般持續擴大。檢方今日表示，全案近期內將偵結起訴，屆時將一併說明案情。

據彰化地檢署日前發布的新聞稿指出，海巡署林姓與劉姓偵查員涉嫌觸犯貪污、洩密等重罪，林姓偵查員已被羈押禁見，劉姓偵查員則以10萬元交保並限制住居，另有海巡王姓偵查員、黃姓員警及私菸集團成員黃男、唐男等人，分別以3萬至30萬元不等金額交保候傳。

▲彰化地檢偵辦私菸案，海巡署偵防分署員警涉貪，2聲押1交保。（圖／ETtoday資料照）

案情起源於檢方偵辦過程中，發現海巡人員異常要求調閱特定公務車輛的行車軌跡，引起檢察官高度懷疑。經深入追查後，發現有警務人員涉嫌將辦案機密洩漏給私菸業者，正擴大偵辦中。

根據週刊爆料指出，檢廉單位經過近4個月的追查，發現不法公務人員與私菸集團勾結嚴重，不僅利用街友與低收入戶充當走私菸品的公司人頭，讓執法單位根據《菸酒管理法》開罰後，鉅額罰鍰全成為無法追討的呆帳，使原本應打擊私菸的政策，反成為圖利不法的工具，然後又１以其他街友、低收入戶名義詐領績效獎金，甚至連本應報廢的製菸機具，也在公務人員掩護下回流私菸集團繼續使用。

▲彰化地檢偵辦私菸案，海巡署偵防分署員警涉貪，2聲押1交保。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署表示，對於外界相關報導不予置評，目前全案已進入最後整理階段，承辦檢察官正加緊彙整事證，偵查內容依規定不予公開。檢方強調，近期就會偵結全案，屆時將對外說明完整案情。

行政執行署彰化分署今(10日)日表示，自108年至113年間因違反《菸酒管理法》的未結案行政罰鍰仍有49件、36名義務人，積欠金額高達8,215萬餘元，由於被徵繳的多為沒有收入的街友，實際僅成功徵繳370萬餘元，僅佔4%。其中一名行為人因涉及多起案件，罰鍰累計達1,400萬元，但目前正在服刑，根本無力償還。彰化分署強調，將與移送機關合作，追查真正的行為人，以保障國家債權。