發現太魯閣好聲音甄選啓跑！　冠軍獎金2萬 +藝術音樂季演出

▲▼去年冠軍獨得15000元，今年加碼冠軍得2萬獎金，還可在太魯閣峽谷藝術音樂季登台演出。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025太魯閣峽谷藝術音樂季將於11月15日登場，而第二屆「發現太魯閣好聲音」甄選活動則搶先在6月開跑！為了發掘太魯閣族優秀的歌唱人才，太魯閣國家公園管理處第2年舉辦「發現太魯閣好聲音」甄選活動，冠軍除了可以獨得2萬元獎金外，還可以在今年太魯閣峽谷藝術音樂季主場中登台演出。

太管處表示，「發現太魯閣好聲音」甄選活動去年首次舉辦就獲得熱烈回響，經過激烈的競爭，由卓馨蘭和游翾2人組成的團隊榮獲首獎，同時也在太魯閣峽谷音樂節主場中登台演出。

為了鼓勵更多族人參與，今年的首獎獎金提高到2萬元整，亞軍和季軍獎金也都同步提高，還特別增加最佳太魯閣族語獎及最佳台風獎。即日起至6月30日止開放報名。

相關報名資訊如下:

報名自即日起至6月30日止，可以個人或組團參加，每組以2人為限，可以獨唱、重唱或1人伴奏1人唱；演出的內容無論是現代或太魯閣族傳統歌曲皆可。歡迎愛唱歌的太魯閣族朋友踴躍報名參加甄選。

甄選活動分2階段，114年6月30日前於Google報名表單填寫報名資料，並提交「3-6分鐘表演音檔或影片」、「太魯閣族相關證明文件」。報名網址: https://forms.gle/4ZibnqDPNe84jWVd8

初選通過後，114年7月26日在太魯閣遊客中心辦理複賽，選出優勝者。

冠軍獨得2萬元獎金，並獲邀於今年峽谷藝術音樂季主場中搭配樂興之時管絃樂團擔綱演出；亞軍獎金1萬5,000元；季軍獎金1萬元；還特別加碼最佳太魯閣族語獎及最佳臺風獎，獎品為AirPods 4。

初選結果將於114年7月16日於太魯閣國家公園臉書粉絲頁公布，複賽結果則於複賽當日114年7月26日公布。

太管處指出，「發現太魯閣好聲音」甄選活動，希望藉由音樂、舞蹈等方式讓大家更深入了解太魯閣族山林文化，也透過甄選來發掘太魯閣族的音樂新秀。甄選活動將於7月26日在太魯閣遊客中心舉辦複賽，也歡迎大家到場欣賞，並為參賽者加油打氣喔！

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