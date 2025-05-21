北市士林忠勇新村都更有望推進　協調不同意戶獲店面有共識

▲台北市士林區忠勇新村都更案。（圖／都發局提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任後宣告台北市進入大都更時代，任內共有11案都更代拆申請，已有7案完成溝通協調、4案尚在協調中；其中，士林區的忠勇新村是近期最有望快速推進的個案，避免走到代拆的處境。都發局長簡瑟芳強調，執行代拆是最後手段，市府的目標一直都是居中協調，而非「拆房子」。

都發局長簡瑟芳說，都市更新是多數決，少數都更案會有不同意戶，「如果整棟只有一人不同意就剝奪其他人權益，是不對的」。面對不同意戶，公部門要窮盡一切方式溝通，過程要做到公平公開、權益有保障；若最後仍無法，才會動用《都市更新條例》第57條規定，由地方政府依法執行代拆。

為了更細緻處理都更溝通，台北市《都市更新條例》下進一步制定代拆辦法，明定協調機制要舉行2次自辦協調會、2次公辦協調會以及審議會。簡瑟芳說，執行代拆為最後手段，但市府的目標一直都是居中協調、非「拆房子」。

針對台北市士林區忠勇新村附近更新地，由地主自組都市更新會擔任實施者，於2017年12月19日擬訂事業計畫報核，市府在2020年6月10日核定，實施者同年9月擬訂權利變換計畫案，並經市2022年12月21日核定實施，但目前尚有一戶3人的不同意搬遷戶。

▲忠勇新村都更案，將改建為地上12層、地下3層的鋼筋混凝土建築物。（圖／都發局提供）



本案涉事業計畫及權利變換計畫行政訴訟程序，前經最高行政法院召開3次調解庭，並於今年2月5日協調本府、實施者及未搬遷戶三方達成共識，後續實施者應依協調結果調整本案建築規劃設計，並經更新會會員大會通過議決後，將修正計畫書圖送本府審議。

都發局表示，忠勇新村都更案是目前最有機會快速推進的案子，目前協調到剩下1戶3個人不願搬遷，其訴求為希望更新後仍要有店面讓他開店營業。市府與該戶已在台北高等行政法院審議過程中達成和解，未來有望透過協調達成共識，不須要進入代拆程序。

都發局說，和解成立的條件是更新會要變更權變計畫，確保該不同意戶真的有分到店面。後續更新會要再召開會員大會，所有會員同意後就可以來做。

簡瑟芳說，有些不同意搬遷戶全程都沒出面參與任何協調會，抽籤也由他人代抽，最後也無法換到屬意戶位，才必須走到庭上爭取條件的局面。她強調，都更是社會工程，需經層層關卡，除消弭紛爭外，也要不斷促成共識。

▲台北市都發局長簡瑟芳。（圖／記者陳家祥攝）