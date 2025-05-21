2030台海戰爭「韓半島恐淪陷」　美智庫兵推：中國威脅阻美軍介入

▲ 南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓媒體披露，美國智庫在國防部參與下，對中國2030年入侵台灣引發戰爭，並擴散至朝鮮半島的情境進行兵棋推演，劇本中當駐韓美軍試圖介入台灣局勢時，中國更揚言打擊朝鮮半島。近期川普政府暗示擴大駐韓美軍戰略靈活度以牽制中國，可見美國政府內外再次認知到兩岸局勢與朝鮮半島安全密切相關。

《東亞日報》報導，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）當地12日公開由國防部國防威脅降低局（DTRA）協助進行的「防衛之虎」兵推報告。報告中假設中國入侵台灣後美中爆發正規戰爭，中國在中朝邊境部署資產，打擊駐日美軍基地使戰爭擴大，隨著中國與美國聯軍間矛盾升高，中朝共享情報，北韓將得以採取更強力措施。

北韓將向駐韓美軍主要設施發射短程彈道飛彈，甚至為測試美國核保護傘公約，強行推動核試驗。隨著美韓對北韓展開反擊加上中國介入，報告中也包含中國及美韓戰機交戰的情境。

到了劇本後半部，中國為阻止對台援助等目的動用核武，接著啟動與北韓的同盟條約，將對朝鮮半島軍事介入正當化，隨後北韓也對南韓空軍基地發動低威力核攻擊。

戰爭初期隨著美中衝突愈演愈烈，美國也考慮向台灣戰場支援駐韓美軍軍需品的方案。但報告中解釋，中國威脅南韓若不遏制駐韓美軍介入，將打擊駐韓美軍基地，而在韓美協議之下，中國此舉也成功限制駐韓美軍介入與援助台灣。

大西洋理事會指出，兵推結果顯示當矛盾激化，美國可能無意間推動北韓與中國結盟。報告也提到，儘管美國堅持「北韓動用核武將招致政權終結」的既有方針，但進一步核戰及雙戰場的負擔可能使美方難以做出核反擊的決定。參與兵推的美國官員表示，「我們必須防範局部戰爭擴大成核威脅，成為對美國本土威脅更大的區域戰爭可能性」。